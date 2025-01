San Severino, tornano agibili quattro abitazioni e un laboratorio

SAN SEVERINO MARCHE – Inizio d’anno segnato dall’attesissimo ritorno alla normalità per le famiglie residenti in quattro abitazioni, e con loro per i titolari di un’attività artigianale, in via Remo Scuriatti.

Dopo le opere di riparazione del danno con miglioramento sismico, il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ricevuta la dichiarazione di fine lavori da parte di un tecnico incaricato dalla proprietà, ha revocato l’Ordinanza con la quale aveva dichiarato l’immobile non utilizzabile.

Per la ristrutturazione dello stesso l’Usr della Regione Marche ha concesso un contributo pubblico di circa 1,5 milioni di euro.