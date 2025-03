San Severino, al Cinema San Paolo “La storia del Frank e della Nina”

SAN SEVERINO MARCHE – Nuovo appuntamento, oggi e domani (giovedì 27 e venerdì 28 marzo), al cinema San Paolo con la rassegna di film promossa in collaborazione con i Teatri di Sanseverino.

Questa settimana viene presentato il film “La storia del Frank e della Nina” di Paola Rand con Gabriele Monti, Ludovica Nasti, Samuele Teneggi, Marco Bonadei e Bruno Bozzetto.

Protagonista della storia è Gollum (così lo chiamano i bulli) non sa parlare e si esprime sprayando sui muri. Un giorno incontra Frank che invece con le parole è abile tanto da poter vendere compiti di italiano e non solo. Quando compare Nina, sedici anni, e già una figlia con il malavitoso “Il Duce”, la vita cambia per tutti e tre.

Un film che ama sorprendere quello di Randi che però non utilizza mai la sorpresa fine a sé stessa. A partire dal prologo in cui ci viene descritto in dettaglio un furto di rame da una fabbrica si apre una continua scoperta. Prima si tratta dei pensieri di un narratore che non sa parlare ma riesce ad inserirci in ogni situazione e a descriverci il proprio rapporto con la realtà che lo circonda. Che si arricchisce della presenza di Frank che potrebbe essere il suo opposto per una molteplicità di motivazioni ma che diviene l’amico migliore da quando Nina colpisce anche lui come ha colpito Gollum.

In tre attraversano una Milano realistica e al contempo immaginata con un fondo di amarezza ma anche con la speranza che a volte il prendersi una parentesi (il ‘non esistere’) nei confronti del mondo degli adulti possa costituire un’occasione per guardarsi dentro. Magari mentre si corre da un luogo all’altro cercando quella libertà, che è difficile da concretizzare ma di cui a quell’età si ha bisogno come dell’aria. Soprattutto quando ci si è infilati in una vicenda come quella della Nina, madre a sedici anni e con un marito violento e dispotico.

La rassegna di cinema al San Paolo prosegue con Il mio giardino persiano (3-4 aprile), Noi e Loro (10-11) aprile, The Brutalist (24-25 aprile) ed Anora (1-2 maggio).