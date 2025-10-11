“Alla Corte dei Circensi”, dal 18 ottobre a San Severino Marche

La nuova stagione autunnale di circo contemporaneo “Alla Corte dei Circensi”, che si terrà presso il Teatro Feronia, prevede tre spettacoli

SAN SEVERINO MARCHE – La Città di San Severino Marche si prepara ad accogliere nuovamente l’eccellenza del circo contemporaneo con la nuova stagione autunnale “Alla Corte dei Circensi” presso il prestigioso teatro Feronia.

Il progetto, frutto della proficua e consolidata collaborazione tra il SIC (Stabile di Innovazione Circense) e i Teatri di Sanseverino, proporrà tre imperdibili serate che spaziano tra acrobazie, giocoleria, musica dal vivo e teatro.

La rassegna si articolerà in tre sabati sera, offrendo al pubblico tre diverse sfumature del circo contemporaneo: sabato 18 ottobre la prima della stagione vedrà sul palco lo spettacolo “Sic Ttransit” di MagdaClan

“Sic Transit” sarà una cerimonia sacra di circo profano. L’artista Alessandro Maida, padre e creatore della storia, metterà in scena un mix di circo visuale, commedia e interazione per raccontare il fallimento di un’ennesima mission divina, ora tornata per “svecchiare il brand” e scalare l’establishment.

Lo spettacolo, adatto dai 6 anni in su, alterna manipolazione, giocoleria, danza aerea ed equilibrismo a racconti strampalati che mettono a nudo, con ironia, le fragilità della nostra società.

Sabato 15 novembre al Feronia

arriva “Tangle … in the womb of a juggler” della Compagnia Lanciarte. Il titolo suggerisce un viaggio viscerale e intricato nell’arte della giocoleria, promettendo una performance che esplora il corpo e gli oggetti in un’inedita dimensione teatrale.

Infine sabato 13 dicembre: “Error#440” della Compagnia ChiloWatt. In questo spettacolo, il suono diventa l’elemento centrale: i cavi audio e i microfoni, manipolati dagli artisti, generano il larsen, un “errore” trasformato in strumento musicale. La performance unisce giocoleria, manipolazioni d’oggetti e musica dal vivo, in una ricerca sonora che richiama il minimalismo.

Il teatro Feronia si conferma un polo d’eccellenza nelle Marche per il circo contemporaneo. La programmazione costante, resa possibile dalla sinergia tra l’Amministrazione Comunale e il SIC, ha creato un pubblico affezionato e ha contribuito a sviluppare la sensibilità verso questo linguaggio artistico in continua evoluzione.