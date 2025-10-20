Maddalena Crippa in “Crisi di nervi. Tre Atti Unici” a San Severino Marche

Al Teatro Feronia di San Severino Marche, il 22 ottobre, si apre il programma della stagione 2025/26 de I Teatri di Sanseverino con “Crisi di nervi. Tre Atti Unici”

SAN SEVERINO MARCHE (MC) – Mercoledì 22 ottobre 2025, alle ore 20.45, al Teatro Feronia di San Severino Marche, per la regia Peter Stein, andrà in scena “Crisi di nervi. Tre Atti Unici” di Anton Čechov con Maddalena Crippa, che saluta il debutto di stagione dopo una residenza di riallestimento. E’ il primo appuntamento con la nuova stagione de I Teatri di Sanseverino.

Il celebre regista tedesco Peter Stein dirige una straordinaria compagnia mettendo in scena Crisi di nervi. Tre atti unici di Anton Čechov e ritorna ad uno dei suoi autori di riferimento creando una modalità produttiva artistica non convenzionale attorno ad un gruppo di attori e collaboratori, per una continuità creativa collettiva di notevole spessore.

Stein ha scelto L’orso, I danni del tabacco, La domanda di matrimonio e per l’interpretazione Maddalena Crippa, Alessandro Averone, Sergio Basile, Gianluigi Fogacci, Alessandro Sampaoli, Emilia Scatigno che si alterneranno nelle varie pièce, che lo stesso Čechov non ancora trentenne definiva “scherzi scenici”: “sono i drammi più piccoli del mondo… in generale, è molto meglio scrivere cose piccole che grandi: poche pretese e successo assicurato. Cos’altro?”.

In realtà gli atti unici del grande autore russo sono stati rappresentati in tutto il mondo.

Scritti tra il 1884 e il 1891, questi atti unici si ispirano alla commedia francese e al vaudeville, generi molto in voga in Francia all’epoca di Čechov. Nel corso del tempo, hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo e sono diventati una preziosa fonte di ispirazione per attori, scrittori e registi, oltre che un irresistibile divertimento per intere generazioni di spettatori.

Dopo l’insuccesso delle sue prime due opere, il giovane Čechov giurò di non scrivere mai più per il teatro drammatico e decise di dedicarsi esclusivamente ai vaudeville. Questa circostanza ci ha regalato una serie di atti unici, pieni di sarcasmo, di comicità paradossale, di stravagante assurdità e di folle crudeltà, e che a loro volta sono diventati il terreno fertile per l’esperienza e la preparazione delle grandi opere della maturità dell’autore.

Nelle tre opere esemplari che presentiamo, i personaggi di volta in volta si fanno prendere da crisi di nervi, si ammalano, sono preda di attacchi isterici o litigano in continuazione fra loro.

Ne L’Orso

il protagonista quasi muore dalla rabbia, per un debito che non gli viene rimborsato da parte di una donna, che lui arriva a sfidare a duello, per finire in ginocchio a chiederle di diventare sua moglie.

Ne I danni del tabacco un presunto oratore deve tenere una conferenza sugli effetti negativi del tabacco, ma, tra starnuti e attacchi d’asma, confessa in realtà di voler mettere fine alla vita disastrosa che conduce come marito della propria moglie.

Ne La domanda di matrimonio il futuro sposo, per timidezza e altre difficoltà fisiche, non riesce a porre alla futura sposa la fatidica domanda, e anzi si mette a litigare con lei, che a sua volta gli ribatte a muso duro ed è preda di un attacco isterico quando lui cade svenuto per ipocondria.

L’estrema comicità, l’esasperazione e gli eccessi di crudeltà utilizzati dall’autore, possono funzionare soltanto se accompagnati da un sottofondo realistico e psicologicamente giustificato. Comunque si tratta pur sempre di opere di Čechov. Sono questi i presupposti su cui gli attori hanno dovuto lavorare. Speriamo di averlo fatto con successo. Peter Stein

Teatro Feronia San Severino Marche (Macerata)

“Crisi di nervi. Tre Atti Unici” di Anton Čechov

SAN SEVERINO MARCHE 25/26

adattamento Peter Stein e Carlo Bellamio

regia Peter Stein

L’Orso con Maddalena Crippa, Alessandro Sampaoli, Sergio Basile

I danni del tabacco con Gianluigi Fogacci

La domanda di matrimonio con Alessandro Averone, Sergio Basile, Emilia Scatigno

assistente alla regia Carlo Bellamio

scene Ferdinand Woegerbauer

costumi Anna Maria Heinreich

luci Andrea Violato

produzione Tieffe Teatro

Peter Stein Premio Le Maschere 2024 per la regia

Il programma della nuova stagione de I Teatri di Sanseverino prosegue il 9 novembre con “La vedova scaltra” con Caterina Murino e Giulio Corso poi il 16 dicembre con “Indovina chi viene a cena” con Cesare Bocci e Vittoria Belvedere. Il nuovo anno, il 2026, sarà aperto il 12 gennaio da “La tigre” con Alessandro Benvenuti e Marina Massironi e proseguirà l’8 febbraio con “Sissi, l’imperatrice” con Federica Luna Vincenti, il 3 marzo con “Otello” con Giorgio Pasotti e Giacomo Giorgio e, infine, il 15 aprile con “Lisistrata” con Lella Costa.