Sagra dell’Acquaticcio, domani a San Severino Marche

Nella frazione di Colleluce si celebra l’arrivo dell’Autunno con la Sagra dell’Acquaticcio tra castagne, vernaccia, dolci vari e folklore

SAN SEVERINO MARCHE – Il borgo di Colleluce, frazione del Comune di San Severino Marche, si prepara a celebrare l’arrivo dell’autunno con il suo evento gastronomico più atteso: la 12esima Sagra dell’Acquaticcio.

L’appuntamento è per domenica 12 ottobre a partire dalle ore 15.

La sagra è interamente dedicata all’Acquaticcio, una preparazione tipica della tradizione contadina marchigiana. I visitatori avranno l’occasione di gustare l’acquaticcio insieme ad altre eccellenze della stagione e del territorio.

Le bancarelle offriranno una ricca selezione di sapori autunnali, tra cui: acquaticcio, castagne, vernaccia e dolci vari.

A rallegrare il pomeriggio sarà la partecipazione del gruppo folkloristico “Balcone delle Marche” di Cingoli, che porterà musica e danze tradizionali in un’atmosfera di festa popolare.

L’organizzazione ha previsto un ampio parcheggio per facilitare l’afflusso dei visitatori.