A San Severino un ciclo di incontri sull’intelligenza artificiale

Nella biblioteca comunale “Francesco Antolisei” dal 28 marzo al 13 giugno 4 incontri curati da Marco Perugini

SAN SEVERINO MARCHE – La biblioteca comunale “Francesco Antolisei” Città di San Severino Marche inaugura un nuovo percorso di informazione e formazione sull’intelligenza artificiale, rivolto a tutti coloro che vogliano avvicinarsi a questa tecnologia in modo corretto e consapevole.

Il corso, articolato in quattro incontri, sarà curato da Marco Perugini, presidente dell’associazione “Nati nel Metaverso”, e offrirà una panoramica pratica su come l’IA possa essere utilizzata per generare testi, immagini, audio e video.

Questo il calendario degli incontri:

venerdì 28 marzo, alle ore 18, “Come creare un testo con l’IA”, venerdì 18 aprile “Come creare immagini con l’IA”, venerdì 16 maggio “Come creare audio con l’IA”, venerdì 13 giugno “Come creare video con l’IA”.

L’iniziativa mira a fornire strumenti concreti per comprendere e utilizzare l’intelligenza artificiale in modo etico ed efficace. Inoltre, è previsto il possibile rilascio di un attestato di credito formativo su richiesta.

Per maggiori informazioni sull’associazione “Nati nel Metaverso” https://natinelmetaverso.org/chi-siamo/