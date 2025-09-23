San Severino Marche, torna agibile edificio in località Marciano

SAN SEVERINO MARCHE – Dopo le scosse di terremoto del 2016 a San Severino Marche è arrivata la revoca dell’Ordinanza di inagibilità per un immobile in località Marciano.
L’edificio, composto da due abitazioni, torna agibile grazie a un finanziamento pubblico di 760 mila euro che ha permesso di realizzare interventi di riparazione con miglioramento sismico.
La dichiarazione di fine lavori, presentata da un tecnico incaricato dalla proprietà, ha consentito al sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, di firmare il provvedimento di revoca, restituendo l’uso e l’agibilità alle famiglie residenti.