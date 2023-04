Recanati, “Giacomo Brodolini nel tempo attuale”: il 4 maggio il Convegno

Presso l’Auditorium del Museo dell’emigrazione l’evento promosso dall’Istituto Fernando Santi

RECANATI – Giovedì, 4 maggio 2023 a Recanati, città natale di Giacomo Brodolini si terrà, presso l’Auditorium del Museo dell’emigrazione in via Gregorio XII, con inizio alle ore 10:00, il convegno su: “Giacomo Brodolini nel tempo attuale” promosso dall’Istituto Fernando Santi.

Porterà il saluto della città il sindaco di Recanati Antonio Bravi. Interverrà il segretario generale della CGIL Marche Giuseppe Santarelli.

“Il lavoro come fonte primaria dei diritti” sarà invece il tema introdotto da Rino Giuliani della Direzione nazionale dell’Istituto Fernando Santi che sarà sviluppato a partire da due comunicazioni. La prima: “Brodolini da una parte sola, dalla parte dei lavoratori” tenuta da Paolo Borioni storico, docente de “La Sapienza” e la seconda: “Cambiamento del modello del mercato del lavoro e ruolo dello Stato” tenuta da Andrea Borghesi segretario generale Nidil Cgil. Sono previsti interventi preordinati, I lavori verranno infine chiusi da Pierpaolo Cicalò presidente dell’Istituto Fernando Santi.

Con l’iniziativa l’Istituto intende confrontare, nel presente, valori e impostazione del pensiero e dell’azione sindacale e politica di Giacomo Brodolini alla luce dell’accentuarsi delle disuguaglianze nel mercato del lavoro e alla necessità di contribuire a riproporre, dopo una stagione in controtendenza, la centralità del lavoro nei suoi diversi significati e implicazioni.

Nel dibattito particolare attenzione sarà data al tema della regolamentazione del mondo del lavoro e dei lavori, che in questi anni è profondamente cambiata. Per un sistema più inclusivo e regolato, unificante i diritti del lavoro, una Carta universale dei diritti del lavoro, come opportunità per l’intero paese.