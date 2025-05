“Premio Rotondi”, il 31 maggio 2025 a Sassocorvaro Auditore

Premio Rotondi ai salvatori dell’arte: una settimana di festa nel Montefeltro marchigiano. A Sassocorvaro Auditore, in Urbino e a Carpegna

SASSOCORVARO AUDITORE (PU) – E’ in programma sabato 31 maggio 2025 a Sassocorvaro Auditore la 27ma edizione del Premio Rotondi ai salvatori dell’arte, prestigioso riconoscimento previsto dalla legge 111/2009 e organizzato dall’Amministrazione comunale di quel borgo tra Pesaro e Urbino che quest’anno festeggia la tradizionale Art Week Montefeltro, da oggi, domenica 25 maggio a domenica 1° giugno.

La manifestazione vanta patrocini e collaborazioni importanti tra cui il Ministero della Cultura, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Marche, la Provincia, i Comuni di Sassocorvaro Auditore, Urbino e Carpegna, l’Unione Montana del Montefeltro, la Pro Loco, la Confcommercio Marche Nord e la Galleria Nazionale delle Marche.

Il Premio Rotondi nasce nel 1997 su idea del giornalista e scrittore Salvatore Giannella e prende il nome dal Soprintendente di Urbino Pasquale Rotondi (Arpino 1909 – Roma 1991) che coordinò “l’Operazione salvataggio” dei principali capolavori dell’arte italiana nel Montefeltro marchigiano durante la Seconda Guerra Mondiale.

Ogni anno, a Sassocorvaro, una giuria selezionata (presieduta da Giovanna Rotondi Terminiello, fino al ’96 Soprintendente ai beni artistici e storici della Liguria e poi docente di tecnica del restauro presso l’Università di Genova, e coordinata da Salvatore Giannella) assegna il Premio Rotondi ai salvatori dell’Arte a quegli “eroi normali” che praticano l’arte di salvare l’arte.

Il momento centrale è previsto sabato 31 maggio quando alle ore 16, presso l’Auditorium Comunale di Sassocorvaro, avverrà la premiazione dei vincitori.

Questi i vincitori scelti dai giurati:

Sezione MONDO

Jean-Baptiste Humbert, archeologo domenicano francese impegnato da 28 anni nella ricerca e difesa del patrimonio culturale di Gaza;

Sezione EUROPA

Philippe Villeneuve, architetto, a capo del comitato scientifico che ha coordinato i lavori di restauro della cattedrale Notre-Dame di Parigi. Nel comitato erano presenti anche gli architetti italiani Carlo Blasi (fiorentino) e Claudia De Vescovi (veneziana).

Sezione I TA L I A

Filippo Demma, archeologo, dirigente del ministero della Cultura, attuale direttore del Parco archeologico di Crotone e Sibari.

La giuria ha anche assegnato questi riconoscimenti speciali.

Premio SPECIALE Marche – Daniele Sacco,

docente di archeologia medievale nell’Università di Urbino, che sta facendoci riscoprire un Montefeltro che sorprende.

Premio speciale Comunicazione – Lauretta Colonnelli

giornalista e scrittrice che da anni illumina, prima sull’Europeo e poi sul Corriere della Sera e su libri di successo, storie dimenticate e frammenti preziosi del patrimonio artistico italiano.

Premio speciale Protezione civile – Regione Toscana

Nel 2024 la Regione Toscana ha attivato il modulo “Beni culturali” della propria colonna mobile di protezione civile per intervenire sul patrimonio artistico danneggiato dalle alluvioni.

Premio speciale Mecenatismo – Elena e Matteo Bruzzo

Coniugi genovesi, si sono distinti per il recupero e la valorizzazione del cinquecentesco Palazzo Lomellino, nel cuore di Genova, diventato il primo edificio privato inserito nei Rolli Days.

Premio speciale Arte che illumina una comunitò – Anna Maria Ambrosini Massari

Da decenni dedita allo studio e alla valorizzazione del patrimonio artistico delle Marche

Premio speciale alla memoria – Rosaria e Girolamo Devanna

Fratelli e collezionisti d’arte di origine pugliese, hanno donato alla collettività una delle raccolte più significative del Sud, oggi ospitata nella Galleria Nazionale della Puglia a Bitonto (Bari).

Il programma della settimana, oltre alla cerimonia di consegna di sabato 31 maggio, è molto ricco e variegato, e prende il via già domenica 25 maggio alle 16 alla Chiesa di San Rocco con la presentazione del volume 36 della Società di studi storici per il Montefeltro alla presenza degli autori, coinvolgendo, oltre a Sassocorvaro Auditore, anche: Urbino (venerdì 30 maggio, ore 17, in occasione del restauro dello Studiolo del Montefeltro, premio speciale per i 50 anni del Ministero della Cultura, sarà ritirato dal direttore generale dei musei italiani, Massimo Osanna.

Carpegna, domenica 1° giugno, ore 10, Auditorium comunale, nuovo sbarco nel Montefeltro dei piccoli ricoveri dell’arte italiana: proiezione del docu-film “Il miracolo di Montevergine” e incontro sull’Operazione Salvataggio della Sindone nell’abbazia di Montevergine, comune di Mercogliano (Avellino). Con riconoscimento all’abate e al sindaco di quella comunità irpina.

Per gli altri principali eventi della Montefeltro Art Week è possibile poi consultare il sito www.premiorotondi.it.

Un ringraziamento speciale inoltre va agli sponsor che da anni permettono la realizzazione di queste giornate interamente dedicate all’arte: Gruppo Atena, Villa Montefeltro, BCC Metauro, ConfCommercio di Pesaro e Urbino, Green Power, System Group Centraltubi, StarPlast, Moretti Compact, Coop Villa Fastiggi, Rotary Club Urbino e Flab Arredo Pallet.