“Noi leggiavamo un giorno per diletto” – Ancona per Dante: ieri l’inaugurazione

Alla Pinacoteca Civica è stata inaugurata la mostra che rende omaggio al poeta, nel settimo centenario della morte, con dipinti e preziose edizioni della Divina Commedia custodite nella Biblioteca Comunale “L. Benincasa”

ANCONA – Fra le iniziative organizzate nella ricorrenza del settimo centenario dalla morte di Dante, 1321-2021, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ancona, la Pinacoteca Civica, la Biblioteca Civica e il Museo della Città si uniscono per un’esposizione che rende omaggio al poeta: “Noi leggiavamo un giorno per diletto. Ancona per Dante” a cura di Stefano Zuffi.

La mostra, che è stata inaugurata ieri nella Pinacoteca Civica “Francesco Podesti” (ingresso in vicolo Foschi), nasce dalla stretta collaborazione tra le istituzioni culturali, con il desiderio di mettere a disposizione dei visitatori opere abitualmente non accessibili, come alcune preziose edizioni della Divina Commedia della Biblioteca o le opere conservate nei depositi della Pinacoteca, dipinti ispirati in modo diretto o indiretto ai temi e ai personaggi danteschi.

Il titolo dell’esposizione richiama il celebre episodio di Paolo e Francesca, uno dei passaggi più esplicitamente “marchigiani” del poema: il romantico dipinto di Godeardo Bonarelli che presenta i due celebri amanti nella rocca malatestiana di Gradara è stato scelto come immagine-guida.

Fra le edizioni della Divina Commedia, tutte illustrate, si segnalano due diversi e splendidi esemplari (usciti rispettivamente nel 1568 e nel 1574) della monumentale impresa tipografica veneziana, curata da Francesco Sansovino, con ricchissimi commenti e numerose incisioni. Restando all’ambito della stampa, si lega idealmente alla più tipica iconografia dantesca il magnetico ritratto inciso da Adolfo de Carolis seguendo le indicazioni “adriatiche” di Gabriele d’Annunzio.

Il bassorilievo con il profilo quattrocentesco di Ciriaco Pizzecolli d’Ancona, attento lettore di Dante, ricorda il ruolo della Commedia nella cultura umanistica e più specificamente in quella anconetana. Fra le opere, prevalentemente del XIX secolo, vanno segnalati i raffinati paesaggi di Filippo Boni e la grande Incoronazione della Vergine di Francesco Podesti.

La mostra inoltre è l’occasione per ricordare un dipinto importante di Francesco Podesti, raffigurante “La visita di Dante alla bottega di Giotto”, di cui si erano perse le tracce fino ai recenti studi condotti per l’esposizione: conosciuto fino ad oggi attraverso alcune incisioni è stato rintracciato in una collezione privata. Un’occasione per scoprire la storia di un’opera inedita del grande pittore anconetano che nell’Ottocento ha dato lustro alla sua città natale.

Per concludere, la mostra ospita anche un’interpretazione figurativa contemporanea delle tre cantiche dantesche nell’opera della lombarda Patrizia Comand.

“E’ un piccolo ma appassionato omaggio a Dante realizzato esplorando gli archivi della Biblioteca Benincasa e Musei Civici. Così possiamo presentare un dialogo tra pittura e poesia, attraverso citazioni vistose e forti che il visitatore potrà apprezzare”

ha affermato il curatore della mostra, professor Stefano Zuffi.

“La mostra presenta opere che attraversano i secoli per raccontare Dante Alighieri. La collezione è stata indagata approfonditamente, tanto da ritrovare alcune opere che pensavamo essere perdute” ha affermato l‘assessore alla Cultura, Paolo Marasca.

Una serie di eventi, attività per famiglie, presentazioni di libri arricchiranno il calendario. Nei fine settimana sarà possibile prendere parte alle visite guidate per ripercorrere insieme i grandi temi della letteratura dantesca legati alla Divina Commedia. Due presentazioni di libri di Ludovica Cesaroni “Dante e le Marche” e di Stefano Zuffi “Giotto e Dante. Paradiso per due”, ci porteranno ad esplorare il rapporto di Dante con la nostra regione ed i legami del grande Poeta con il panaroma artistico del Trecento.

A chiusura della mostra un evento a cura dell’associazione Quam Pulchra Es: un progetto di “animazione” con attori e figuranti in abiti storici, per fare “immergere” il visitatore direttamente nella Mostra e nel palazzo facendogli rivivere le atmosfere Dantesche attraverso un percorso ispirato alle cantiche del Sommo Poeta che verranno teatralizzate, con un’attenzioni ai temi e ai personaggi marchigiani. Non mancheranno attività e laboratori per bambini e un’offerta didattica dedicata per le scuole.

24 settembre – 7 novembre 2021 // Pinacoteca Ancona

“Noi leggiavamo un giorno per diletto” – Ancona per Dante

mostra a cura del professor Stefano Zuffi.

Ingresso gratuito contingentato, è consigliata la prenotazione.

