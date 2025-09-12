In Bocca al Luppolo: degustazioni, musica live e laboratori ad Ancona

Ancona brinda alla qualità con In Bocca al Luppolo, Festival delle Birre Artigianali e Agricole, da oggi fino a domenica 14 settembre, in piazza Cavour

ANCONA – Anche quest’anno torna In Bocca al Luppolo, Festival delle Birre Artigianali e Agricole organizzato da Cna Ancona insieme a Slow Food e promosso con il patrocinio del Comune di Ancona. L’Organizzazione è di Promo D Eventi e Mercatini.

Da oggi 12 a domenica 14 settembre 2025, in Piazza Cavour ad Ancona dalle ore 17.00 alle 24.00 l’appuntamento fisso per gli amanti della birra artigianale tra degustazioni guidate, musica live, laboratori, eventi e tantissime novità.

Concerti in Piazza Cavour

VENERDì 12 SETTEMBRE

ore 21.30

Concerto ZIO PECOS

SABATO 13 SETTEMBRE

ore 21.30

Concerto KING’S HEAD

DOMENICA 14 SETTEMBRE

ore 21.30

Concerto THE STEEL BONES

TUTTI I GIORNI – APERTURA STAND DALLE ORE 17.00

Sabato 13 settembre alle ore 18.30, sarà il turno del Laboratorio di Slow Food Ancona e Conero dal titolo “Birre&formaggi a latte crudo”.

Presentazione a cura di Edoardo Baleani, Presidente Condotta Slow Food Ancona e Conero.

Degustazione e Laboratorio saranno condotti da Carlo Cleri, grande estimatore e conoscitore di birre, docente Master of Food di Slow Food e responsabile per la regione Marche della guida Birre d’Italia di Slow Food, che guiderà a scoprire gli abbinamenti birra-formaggi a latte crudo.Il laboratorio prevede

4 assaggi birra-formaggio con prodotti offerti dalle seguenti Aziende:

– Az. Agricola L’Isola (Montegranaro) e Cau e Spada (Sassocorvaro)

– Birrificio del Gomito, Birrificio Angeloni, Birrificio 1100 e Birrificio Abusivo

Laboratorio gratuito SU PRENOTAZIONE (max 20-30 persone)

Info e Prenotazioni: infoslowfoodanconaeconero@gmail.com – 339.3536795