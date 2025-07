Spilla Festival 2025 ad Ancona: Joan Thiele all’Anfiteatro Romano

Giovedì 10 luglio 2025 alle ore 21, l’Anfiteatro Romano di Ancona ospita la cantautrice Joan Thiele per il debutto della 17ª edizione dello Spilla Festival, evento simbolo della musica indipendente italiana.

ANCONA (AN) – Giovedì, 10 luglio 2025, alle ore 21.00, presso l‘Anfiteatro Romano ad Ancona torna Spilla Festival, il grande evento di musica indipendente, con la sua 17esima edizione e un programma ricco di eventi musicali e culturali. SPILLA è un festival che mira a promuovere la musica indipendente, sia nazionale che internazionale e a ricercare voci nuove e esperienze inedite in un mix di tradizione e innovazione. Il festival si trasforma dunque in un palcoscenico per nuovi talenti e in un luogo di condivisione, dove stili musicali diversi si incontrano in un’esperienza irripetibile.

Il primo artista in line up sarà Joan Thiele, cantautrice e producer italo-colombiana, rivelazione del 75esimo Festival di Sanremo con il suo acclamato album ‘Joanita’.Il suo stile fonde R&B, soul, jazz e suggestioni cinematografiche, in un live che promette emozioni e sperimentazione sonora.

Oltre a Joan Thiele il 10 luglio, si esibiranno Tony Ann l’11 luglio e Emma Nolde il 21 luglio tra gli altri artisti. I biglietti sono disponibili su Ticketmaster e Vivaticket.

Il concerto è in collaborazione con AMAT Marche.

Joan Thiele, cantautrice e producer poliedrica, vive la sua infanzia tra la Colombia e l’Italia. Il suo mondo sonoro spazia tra R&B, soul, allusioni jazz e vocazione internazionale, con un impianto cinematografico che ricorda le colonne sonore del cinema italiano degli anni ’60 e ’70, da Piero Umiliani a Piero Piccioni. La sua impronta musicale ed estetica è sempre originale, dimostrando che un nuovo approccio sperimentale alla musica pop è possibile. Una consapevolezza sonora che, a partire dall’ep “Operazione Oro”, ha trovato seguito in “Atti” – una release divisa in tre episodi, dove emerge un immaginario sonoro fortemente legato al mondo cinematografico e identitario.

Nel maggio 2023 ha vinto il David di Donatello come Miglior Canzone Originale con il brano “Proiettili”, tratto dal film “Ti mangio il cuore”, presentato alla 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Il brano Sanremese “Eco”, scritto dalla stessa Joan, è un invito a guardare in faccia le proprie paure e a superarle. Un pezzo che affronta temi come l’importanza di difendere le proprie idee e il valore della condivisione.