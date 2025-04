Musicattraverso: gli appuntamenti a Jesi, Fano, Fabriano e Montegranaro

La FORM da giovedì 3 aprile sui palchi dei teatri marchigiani con la straordinaria violinista italo-rumena Anna Tifu suona Beethoven

MARCHE – Da giovedì 3 aprile, la FORM torna sui palchi dei teatri marchigiani con Anna Tifu suona Beethoven. L’Orchestra Filarmonica Marchigiana si esibisce con due giovani artisti: la violinista Anna Tifu ha vinto il concorso Enescu che l’ha lanciata sulla scena internazionale ed oggi è regolarmente ospite delle più prestigiose stagioni di concerti italiane e internazionali; il direttore Davide Trolton, classe 2001, allievo del M° Daniele Gatti, è una promessa brillante nel mondo della direzione d’orchestra ed è il vincitore della XVII edizione del Premio Nazionale delle Arti.

I 4 concerti in programma nelle Marche sono giovedì 3 aprile, alle ore 21, al Teatro Pergolesi di Jesi, venerdì 4 al Teatro della Fortuna di Fano (ore 21, in collaborazione con Fondazione Teatro della Fortuna Fano), sabato 5 aprile al Gentile di Fabriano (ore 21) e domenica 6 alla Perla di Montegranaro (ore 17.30, in collaborazione con Amici della Musica Montegranaro).

Il programma inizia con Concerto per violino e orchestra in re magg. Op. 61, la principale composizione per violino e orchestra di Ludwig van Beethoven che stabilisce con l’orchestra un’intima complicità e probabilmente per questo non ebbe un grosso successo all’epoca in cui si esaltava il virtuosismo del solista, in un ruolo quasi da antagonista. Fu poi Felix Mendelssohn-Bartholdy, quasi 40 anni dopo, a riesumare il Concerto in un’esecuzione londinese nella quale il solista era il giovanissimo Joseph Joachim. Da quel momento il Concerto op. 61 si stabilisce saldamente fra i capolavori più celebri e amati dagli interpreti e dal pubblico.

Nella seconda parte della serata è prevista l’esecuzione della Sinfonia n.2 in re magg. Op. 36, opera pervasa di energia e serenità, nonostante in quegli anni (1800-1802) si manifestano in modo acuto i problemi di sordità del compositore. Anche in questo caso, Beethoven propone qualcosa di eccessivo e sorprendente rispetto alle abitudini di ascolto; l’opera ancora risente delle influenze della tradizione, ma porta la sua arte di comporre a un punto cruciale che lo ha reso musicalmente immortale.

Biglietti acquistabili nelle relative biglietterie dei Teatri oppure online su vivaticket.com. Info: www.filarmonicamarchigiana.com.

