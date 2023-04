Musei Civici di Ascoli Piceno: dal 25 aprile al primo maggio aperture estese, iniziative e novità

Registrato già un boom di presenze nei Musei che fa ben sperare in un incremento di visite per i prossimi giorni

ASCOLI PICENO – In occasione dei lunghi ponti del 25 aprile e 1 maggio e con l’inaugurazione della diciannovesima edizione di Fritto Misto, Ascoli diventa una della città più visitate delle Marche e la Gestione dei Musei Civici (coordinata dalla Cooperative INTEGERA e IL CONSORZIO IL PICCHIO) si prepara ad accoglie i tanti turisti con aperture estese, iniziative coinvolgenti e la novità dell’apertura del Teatro Ventidio Basso al pubblico.

Già dal weekend del 23 e 23 aprile sono state registrate presenze record sia in Pinacoteca Civica sia al Forte Malatesta dove fino al 4 giugno è possibile visitare la mostra “Tra luci e ombre. Tracce di vita dal carcere” che ripercorre la storia del carcere attraverso le fotografie di Paolo Raimondi, le installazioni immmersive di Benedetta Fioravanti e Matteo Costanzo, il fotoreportage di Valerio Bispuri e il documentario del giornalista Remo Croci.

La prima giornata di apertura per le visite al Teatro Ventidio Basso ha consentito a più di cento visitatori di ammirare l’eleganza e la raffinatezza del massimo cittadino.

L’iniziativa dei Musei Civici, in collaborazione con la cooperativa Da Luca, costituisce un’estensione della gestione della rete dei Musei cittadini e permetterà nei prossimi mesi la fruizione uno degli edifici più rappresentativi della città. Le visite saranno possibili la domenica e i giorni festivi (dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00), quindi anche il 25 e 30 aprile e il primo maggio. Considerando il successo dell’apertura di domenica 23 aprile e la grande richiesta di gruppi organizzati e turisti si pensa di estendere le aperture nei mesi estivi anche alle giornate di venerdì e sabato.

Nella settimana di Fritto Misto, che per tradizione registra altissime presenze di turisti da tutta Italia, sarà possibile visitare i Musei Civici con un biglietto ridotto presentando in biglietteria la Fritto Card Musei che viene consegnata con l’acquisto del ticket per le degustazioni.

Le proposte culturali non si fermano qui :

Il 27 aprile alle ore 18.00 verrà inaugurata nelle sale espositive di Palazzo dei Capitani la mostra “Nino Anastasi. La memoria della sofferenza”, dedicata al pittore ascolano la cui intensa esperienza di vita ha trovato espressione potente nelle sue opere. La mostra, curata dal Prof. Stefano Papetti, presenta opere in gran parte inedite appartenenti ai discendenti dell’artista e ripercorre la produzione di Anastasi in tutte le sue fasi. Nel quadro di una progettualità di ampio respiro, l’Amministrazione Comunale intende promuovere la conoscenza degli artisti ascolani che nel Novecento hanno mantenuta viva la fiamma della creatività, trovando un difficile equilibrio fra l’esigenza di un continuo aggiornamento e la volontà di non trascurare le proprie radici.

Domenica 30 aprile alle ore 10.30 nell’incantevole cornice del Forte Malatesta si svolgerà Forte Malatesta Wild con la partecipazione dei falconieri e ricercatori Giovanni e Athena Granati, una suggestiva visita guidata accompagnati da falchi, gufi e aquile. La millenaria arte della Falconeria, patrimonio culturale immateriale dell’umanità’ 2010, animerà il ponte di Cecco e gli spazi verdi della fortezza con un’esperienza di visita “Wild” unica e spettacolare. L’abilità’ di Giovanni e Athena custodi di un arte leggendaria guidera’ i visitatori attraverso un viaggio avvincente per conoscere il rapporto speciale e indissolubile con il falco. Sullo sfondo degli scenari mozzafiato della Fortezza e del Ponte di Cecco, di epoca romana e recentemente riaperto al pubblico, si svolgerà una visita guidata che permetterà la scoperta di un mondo sconosciuto dai linguaggi inediti, quello dei rapaci considerati da secoli una specie selvatica pronta a spiccare il volo al minimo segno di pericolo, solo seguendo un codice preciso che li guida, diventano docili.

La prenotazione è obbligatoria. Info e prenotazioni : 0736/298213 – 3333276129

Teatro Ventidio Basso

Ingresso e percorso di visita

Domenica e festivi 10.00-13.00; 15.00-19.00

Intero € 4,00; ridotto e 2,00

Info e prenotazione: 3515481174

Forte Malatesta “Wild”

domenica 30 aprile ore 10.30

Adulti € 16,00; bambini € 14,00

(comprensivo di ingresso al Forte)

Info e prenotazioni: 333.3276129 – 0736.298213

Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno:

Dal martedì alla domenica, festivi e prefestivi:10-19.

Forte Malatesta di Ascoli Piceno e Museo dell’Alto medioevo:

Dal martedì al venerdì: 10-13 | 15-19.

Sabato e domenica, festivi e prefestivi: 11-19.

Galleria d’Arte Contemporanea “O. Licini”:

Giovedì: 15-19.

Venerdì, sabato e domenica, festivi e prefestivi: 10-13 | 15-19.

Museo dell’Arte Ceramica di Ascoli Piceno:

Venerdì, sabato e domenica, festivi e prefestivi: 10-13 | 15-19.