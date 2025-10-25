Macerata, lavori stazione FS: modifiche alla viabilità in via Urbino

MACERATA – Nuova ordinanza della Polizia locale di Macerata per regolamentare la circolazione stradale in via Urbino dove verranno eseguiti lavori di montaggio delle pensiline nella stazione FS.
Il provvedimento emesso dalla Polizia locale, valido dalle ore 8 del 27 ottobre alle ore 17:00 del 7 novembre, prevede:
– via Urbino divieto di transito eccetto veicoli addetti ai lavori, nel tratto di strada prospiciente la ferrovia, direzione obbligatoria a destra, eccetto residenti, per i veicoli provenienti da via Marche, lato viale Don Bosco, direzione obbligatoria a sinistra, eccetto residenti, per i veicoli provenienti da via Marche, lato via Ancona e direzione obbligatoria a destra, eccetto residenti fino al civico 45, per i veicoli circolanti in via Urbino proveniente da via Mattei (rotatoria).
L’APM trasporti provvederà a rimodulare il servizio di trasporto pubblico urbano nel rispetto
dell’ordinanza.