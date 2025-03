Macerata, il 15 marzo un corso base di Nordic Walking

MACERATA – Sabato 15 marzo 2025, a Macerata presso lo stadio dei Pini, si svolgerà un corso base di Nordic Walking.

L’iniziativa è organizzata da U.S. Acli Marche Aps, Green Nordic Walking di Macerata e Scuola Italiana di Nordic Walking, grazie a un contributo offerto da Susan G. Komen Italia Onlus.

Il corso base rientra in un più ampio progetto che ha come obiettivo quello di coinvolgere la comunità in un percorso di educazione a corretti stili di vita, in particolare in relazione all’incremento dell’attività fisica.

Maggiori opportunità di movimento, infatti, incidono in maniera importante in termini di prevenzione, anche per contrastare l’insorgere del tumore al seno come riconosciuto dalla comunità scientifica in tanti studi e/o trattati.

Il Nordic Walking è una camminata nata negli anni Settanta in Finlandia, come allenamento estivo per gli atleti di sci di fondo. Si tratta di un esercizio fisico praticato durante il cammino che coinvolge gli arti superiori attraverso il lavoro ottenuto applicando una forza contro il terreno per mezzo di una coppia di bastoncini. Oggi il Nordic Walking è una disciplina in continuo sviluppo e con un alto indice di gradimento.

Il corso di Nordic Walking, a cui è possibile partecipare gratuitamente, si svolgerà dalle ore 15,30 alle ore 17,30 e per informazioni e iscrizioni si possono contattare i due referenti Alfredo Bocci (3473540677) o Danilo Tombesi (3482407754).

I bastoncini saranno messi a disposizione dall’organizzazione.

Ulteriori 3 ore saranno effettuate in una giornata da concordare con l’allievo per un totale di 5 ore, secondo le direttive della Scuola Italiana di Nordic Walking.

Per una adeguata fruizione del corso saranno necessari scarpe e abbigliamento