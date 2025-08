Il Festival di scenografia Prima Scena approda a Montefiore dell’Aso

Il 7 e 8 agosto arriva a Montefiore dell’Aso il Festival di scenografia Prima Scena con il critico cinematografico Gianni Canova e il regista Giorgio Diritti

MONTEFIORE DELL’ASO (AP) – Il 7 e 8 agosto arriverà a Montefiore dell’Aso (AP) Prima Scena, il primo festival della scenografia in Italia, che si svolge da maggio a settembre in varie località delle Marche.

Saranno ospiti del direttore artistico dell’edizione 2025 Giancarlo Basili e dell’ideatore del festival Mauro Mazziero il critico cinematografico Gianni Canova ed il regista Giorgio Diritti, per due serate evento gratuite.

In entrambi i giorni Gianni Canova e Giancarlo Basili terranno una masterclass alle 18,30 sul tema “Spazio e architettura nel cinema”, al termine della quale guideranno il pubblico al Centro di Documentazione Scenografica, ospitato all’interno del Polo Museale di San Francesco. Venerdi sarà ospite anche il regista Giorgio Diritti.

Poi in entrambi i giorni alle ore 21 ci sarà la proiezione di un film, seguita da un dibattito con Basili e Canova: giovedi 7 “La giusta distanza” di Carlo Mazzacurati (giovedi 7) e venerdi 8 “L’uomo che verrà” di Giorgio Diritti (venerdi 8).

La partecipazione agli eventi è gratuita, con registrazione obbligatoria al numero 328 177 5908.

Perché il Festival Prima Scena nelle Marche?

Perché la regione Marche è stata la culla della scenografia, grazie al pittore Gerolamo Genga che nel 1400 realizzò per la prima volta una scena prospettica urbana con elementi tridimensionali in rilievo. Poi altri marchigiani sono stati maestri di questa arte: Nicola Sabbatini tra 1600 e 1700, Giacomo Torelli (soprannominato ‘il grande mago’ alla corte di Luigi XIV a Parigi), e poi nel cinema e nella televisione Carlo Cesarini (autore delle più famose scenografie televisive degli anni 50 come Studio Uno o Canzonissima), Mario Garbuglia (vincitore di numerosi David di Donatello e Nastri d’Argento di grandi film tra cui Il Gattopardo, La storia vera della signora delle camelie, Rocco e i suoi Fratelli, La grande Guerra), Ferdinando Scarfiotti (Premio Oscar per L’Ultimo Imperatore), Dante Ferretti (vincitore di tre Oscar), Giancarlo Basili (scenografo de L’Amica Geniale e di tantissimi film di celebri registi).