Il Cus Macerata ai Campionati Nazionali Universitari 2025

I Campionati Nazionali Universitari Primaverili 2025 si svolgeranno ad Ancona dal 24 maggio all’1 giugno 2025. Cus Macerata parteciperà con Calcio a5, pallacanestro e pallavolo

MACERATA – Calcio a5, pallacanestro e pallavolo: il Cus Macerata parteciperà in questi tre sport di squadra ai Campionati Nazionali Universitari edizione 2025.

Nel volley ci si affiderà al gruppo al femminile, mentre per il futsal e il basket ai maschietti.

Stavolta sarà Ancona la sede delle fasi finali dei CNU (dal 24 maggio al 1 giugno) e pertanto la vicinanza rende ancora più importante e quasi doveroso esserci.

La prima rappresentativa a scendere in campo, composta naturalmente da studenti di UniMc, sarà quella della pallavolo. Le cussine sono state inserite in un raggruppamento a due e dovranno vedersela con il Cus Parma. Andata qui martedì 11 febbraio e ritorno il 18 marzo in Emilia.

I cestisti invece sono in un girone preliminare con il Cus Camerino e il Cus Molise. Nella prima giornata del 24 febbraio saranno spettatori e un mese esatto dopo sfideranno l’una o l’altra a seconda del risultato.

Il calcio a5 debutterà il 4 marzo in casa contro il Cus L’Aquila. Il return match del 18 metterà in palio la qualificazione alle finali doriche.

Proprio con il calcio a5 il Cus Macerata ha avuto le maggiori soddisfazioni nel nuovo millennio, addirittura medaglia d’oro nel 2014 e medaglia d’argento nel 2022. L’anno scorso tuttavia è stata la squadra del basket a far sognare, raggiungendo per la prima volta nella sua storia le fasi finali.