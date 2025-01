Corinaldo, le ultime iniziative natalizie fino all’Epifania

CORINALDO – L’Epifania si sta avvicinando e con essa l’ultimo fine settimana di iniziative natalizie proposte nello splendido borgo di Corinaldo.

Tanti visitatori in queste settimane hanno partecipato alle numerose iniziative proposte e in vista dell’arrivo della Befana il 6 gennaio, diversi sono gli appuntamenti in programma:

Sabato 4 gennaio 2025

Civica Raccolta d’Arte C. Ridolfi ore 16.00

Tra archeologia e arte

Visita guidata a cura di Archeoclub Corinaldo e Ufficio IAT

Biblioteca Comunale – Palazzo MA ore 18.00

“I Dolci tradizionali dei Borghi più belli d’Italia nelle Marche” Presentazione del libro curato da Ilaria Cappellacci – Giaconi Editore.

Show cooking e degustazione delle pecorelle, dolce tipico di Corinaldo.

In collaborazione con Associazione Pozzo della Polenta.

Domenica 5 gennaio 2025

Arena del Sole Nascente ore 16.00

Costruiamo insieme la Palma della Befana

Laboratorio per realizzare la tradizionale decorazione corinaldese con dolci, caramelle e tanto altro. Al termine si potrà portare a casa la propria Palma da appendere.

A cura di Associazione Pozzo della Polenta.

Lunedì 6 Gennaio 2025

Piazzale Gioco del Pallone ore 9.00

𝐂𝐀𝐌𝐌𝐈𝐍𝐀𝐓𝐀 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐏𝐀𝐒𝐐𝐔𝐄𝐋𝐋𝐀

Un giro nel borgo accompagnati da canti, musiche e storie, insieme al Duo Acefalo di Silvano Staffolani e Lorenzo Cantori. La camminata termina il Convento dei Cappuccini di Corinaldo

Prenotazioni entro il 5 gennaio 2025 presso Ufficio IAT tel. 071 7978636

Organizzata da ProLoco

Circolo ACLI Madonna del Piano ore 16.00

Festa della Befana

Laboratori, animazione, premi e dono della tradizionale calza ai bambini