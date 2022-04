Corinaldo, Maria Amelia Monti in “S’è fatto tardi molto presto”

Al Teatro Goldoni il 20 aprile prossimo il diario semiserio di uno scrittore appassionato di fisica ,Edoardo Erba , che racconta la sua difficoltà nel comprendere i nuovi concetti che riguardano il Tempo

CORINALDO – Mercoledì 20 aprile 2022, alle ore 21.15, al Teatro Goldoni di Corinaldo, per la Stagione Teatrale 2022, andrà in scena “S’è fatto tardi molto presto” con Maria Amelia Monti. Il diario semiserio di uno scrittore appassionato di fisica – Edoardo Erba – che racconta la sua difficoltà nel comprendere i nuovi concetti che riguardano il Tempo e a intuirne le implicazioni nella vita reale.

Una narrazione, fatta di brevi flash pieni di umorismo, che introduce un’emozionante selezione di poesie contemporanee lette da Maria Amelia Monti. Divisi in gruppi, i componimenti, oltre ad impreziosire i temi proposti dal narratore, rappresentano una panoramica della scrittura poetica attuale, soprattutto dagli anni ’80 in poi. Attraverso il tema del Tempo, lo spettacolo apre uno sguardo su autori più attuali, molti dei quali viventi, dando rilievo a voci importantissime e tuttavia ancora poco conosciute o poco lette. La scelta delle poesie comprende artisti come Handke, Szymborska, Ceronetti, Viviani, Cavalli, Lamarque, Marcoaldi, Catalano, Sanguineti, Anne Stevenson, Dimitrova e De Alberti. Lo stile anticonvenzionale di lettura di Maria Amelia Monti, le rende praticabili, fruibili, assolutamente vive e vicine. Ciascun quadro poetico si conclude con una canzone a tema, interpretata dal maestro Massimiliano Gagliardi. I brani scelti tra una selezione di autori straordinari come De Gregori, Dalla, Califano, Cammariere, Tenco e Sangiorgi, Fossati, arricchiscono la riflessione grazie alla raffinatezza dei testi e alla impareggiabile capacità di coinvolgimento emotivo della musica.

Il tempo nella poesia, nella scienza e nella canzone

Scritto, diretto e narrato da Edoardo Erba

Pianoforte e voce Massimiliano Gagliardi

Produzione Nido di Ragno

Informazioni

Ingresso a teatro solo con Green Pass Rafforzato e mascherine FFP2

Dato il numero limitato dei posti la prenotazione è sempre obbligatoria, tre giorni prima di ogni spettacolo tel. 338 6230078

Biglietti

• Primo settore € 18,00 – Secondo settore € 15,00

Diritto di prevendita € 2,00

Ridotti Ragazzi 16-30 anni e possessori della “Carta del Donatore” AVIS

• Primo settore € 15,00 – Secondo settore € 12,00