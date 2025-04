Spinetoli, Scuola Media “Giovanni XXIII”: proseguono i lavori nella palestra

SPINETOLI (AP) – A Spinetoli, in provincia di Ascoli Piceno, proseguono i lavori nella palestra della scuola secondaria Media “Giovanni XXIII”. La palestra è parte di un complesso scolastico composto da tre edifici strutturalmente indipendenti e si sviluppa su due livelli, con 520 metri quadrati di superficie in totale.

Ci sono interventi di consolidamento con l’installazione di dispositivi antisismici e l’adeguamento delle fondazioni, il miglioramento del comfort acustico e dell’illuminazione interna attraverso apparecchiature di tecnologie a led ma anche il miglioramento dell’impianto di riscaldamento attraverso l’installazione di caldaie a condensazione e la sostituzione degli infissi.

“Sono interventi importanti che salvaguardano la sicurezza e il confort degli studenti, con nuovi la tecnologia che migliorerà la fruizione della palestra- evidenzia il Commissario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli – I giovani sono i germogli da conservare, attaccati alle radici della storia e devono restare nei loro territori. In tutte le Marche, tra quelli già eseguiti e quelli in programma, ci sono 228 interventi. Ringrazio il Presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’Ufficio ricostruzione e il sindaco Alessandro Luciani per la sinergia da sempre molto efficace”.