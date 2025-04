SAN SEVERINO MARCHE – Domani, mercoledì 2 aprile 2025, per montaggio di una gru in un cantiere edile post sisma in largo San Biagio da parte della impresa Cesedil Soc. Coop., dalle ore 8.00 alle ore 20.00 via Lazzarelli sarà vietata al transito dall’intersezione con via San Biagio e l’intersezione con via Indivini.