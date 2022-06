Corinaldo, fino al 6 luglio la mostra fotografica di Daniele Iacono

Le “Bellezze Marchigiane” sono esposte nella saletta Mario Carafòli

CORINALDO – Le bellezze della regione Marche tra suggestivi scorci naturali e borghi incantati si possono ammirare nella saletta Mario Carafòli ,in via del Corso,9 a Corinaldo negli scatti del fotografo Daniele Iacono in esposizione da sabato 11 giugno fino al 6 luglio. Iacono, che risiede a Corinaldo dal 2015, racconta un pò di sé e della sua passione per la fotografia :

“Viviamo nel paese più bello del mondo! Per valorizzarlo e far conoscere anche gli angoli più nascosti ho organizzato una mostra fotografica dal tema «le bellezze marchigiane». Mi è sempre piaciuta la fotografia e ho usato per anni le macchinette compatte. Ho acquistato la mia prima reflex nel gennaio 2020 ed ho continuato da autodidatta fino ad agosto 2021. Poi ho partecipato al corso «da zero a fotografo, viaggio di sola andata (Marco Mignano, Nicola di Monte)». Sono passato alla mirrorless fullframe. Nella mostra viene esposto un progetto che ho iniziato nell’agosto del 2021. Altri generi sono di mio interesse, oltre la fotografia panoramica, come la ritrattistica, la fotografia street e la naturalistica”.

La mostra rimarrà aperta sino al 6 luglio osservando i seguenti orari, mattino 9.30-12.00, pomeriggio 16.00-21.30, ingresso libero.