Corinaldo, E.sperimenti Dance Company in “Q.B. Quanto Basta”

Mercoledì 6 marzo al teatro Goldoni l’ultima creazione di Federica Galimberti

CORINALDO – Dopo il successo riscosso a Reggio Emilia presso la Fonderia Ater Balletto, mercoledì 6 marzo al Teatro Goldoni di Corinaldo debutta “ in casa ” l’ultima creazione di Federica Galimberti coreografa e coordinatore del team coreografico di E.sperimenti Dance Company, prodotta dal GDO con il sostegno del MIBAC e della Regione Marche in cui è residente.

Un lavoro di particolare interesse che, accompagnato con la musica dal vivo, vede in scena un cast internazionale grazie alla presenza di giovani talenti europei.

La compagnia rappresenta un’effervescente eccellenza italiana, generosa ed innovativa artisticamente dalle dinamiche più diverse e dagli stili più vari.

Ancor più in questo “ Quanto Basta” il tema introspettivo viene egregiamente espresso con un linguaggio di grande comunicazione e sempre “ ironico” nel racconto.

Una preziosa alchimia contraddistingue questo lavoro coreografico: Quanto Basta ad ognuno di noi per essere felici o per distruggerci? Ed è in questa diversità d’interpretazione e di espressione che risaltano i vissuti differenti dei ballerini protagonisti che, nella fattispecie ,tengono la propria individualità di stile ma che trovano un tutt’uno nel danzare insieme.

Disinvoltura e talento espressi con tecniche e linguaggi diversi generano un carattere proprio che da sempre contraddistingue le performance della E.sperimenti Dance Company.

Come afferma Patrizia Salvatori, direttore artistico del GDO: Quanto Basta per capire come danziamo? e come ci esprimiamo?

Basta venire a teatro! Vi aspettiamo.