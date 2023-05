Concerto di Michele Zarrillo – Tour 2023 ad Amandola

Nell’ambito dei festeggiamenti in onore del Beato Antonio, l’artista si esibirà il 27 agosto in Piazza Risorgimento

AMANDOLA (FM) – Il 27 agosto 2023, in Piazza Risorgimento ad Amandola, alle ore 21.30, si terrà il concerto di Michele Zarrillo: oltre due ore di spettacolo, per scoprire e riscoprire un artista con una carriera e un repertorio pieno di successi e di veri classici della musica italiana d’autore. Non mancheranno le canzoni degli ultimi album. Un’occasione per apprezzare dal vivo il grande talento, le sue doti di musicista e compositore, oltre che le qualità interpretative, toccanti e virtuose allo stesso tempo.

Durante il concerto amandolese saranno eseguite naturalmente anche le sue più celebri canzoni come: Una rosa blu, Cinque giorni, L’elefante e la farfalla, L’acrobata, Ragazza d’argento, L’alfabeto degli amanti, La notte dei pensieri, Io e te, Domani, Strade di Roma.

Il concerto è naturalmente a INGRESSO LIBERO

Il concerto fa parte del programma dei festeggiamenti in onore del Beato Antonio che prevede tra l’altro anche:

la Commedia Dialettale “LU VAULLE” (il baule) – il 23 agosto

lo Spettacolo Musicale con i POLKAPPANKA – il 24 agosto

lo Spettacolo Musicale “TOP 80” – il 25 agosto

il Concerto di Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale – La nostra storia nei Matia Bazar – il 26 agosto

la Rievocazione storica della “Processione delle Canestrelle” – il 27 agosto

la Sagra della “Fregnaccia” – il 26 e 27 agosto

la presenza di un Luna Park con molteplici attrazioni per tutta la durata della Festa

MICHELE ZARRILLO – 27 AGOSTO 2023

SCHEDA

Titolo evento: MICHELE ZARRILLO – Concerto

Sottotitolo: Tour 2023

Data evento: 27 agosto 2023

Luogo indirizzo località città: Piazza Risorgimento – AMANDOLA

Provincia e Regione: FM – Marche

Tipo di evento: Concerto – Spettacolo Musicale

Recapiti per informazioni e prenotazioni: Tel. 0736 840731 – 338.3453715

Ingresso: Libero