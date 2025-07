Michele Sperandio Jazz 4et in concerto ad Amandola

Il 31 luglio Michele Sperandio Jazz 4et in piazza Risorgimento per il Festival Worldland 2025: una serata di jazz raffinato e atmosfere multisensoriali nel cuore dei Monti Sibillini

AMANDOLA (FM) – Giovedì 31 luglio 2025, la suggestiva piazza Risorgimento di Amandola si trasforma in palcoscenico sotto le stelle per accogliere il Michele Sperandio Jazz 4et, protagonista della rassegna “Amandola in Jazz”, appendice del Festival Worldland2.

Un viaggio sonoro tra sperimentazione e poesia

Il musicista fermano Michele Sperandio presenta il suo progetto “Sea Music”, un’esplorazione jazz che fonde piano, contrabbasso, batteria e voce in un’esperienza multisensoriale. Le sonorità spaziano tra atmosfere liquide e ritmi sincopati, con un tocco di improvvisazione che rende ogni brano unico4.

Worldland Festival: radici e contaminazioni

“Amandola in Jazz” è parte del Worldland Festival, rassegna itinerante che celebra la musica popolare e le culture del mondo. La serata con Sperandio si inserisce in un programma che tocca dieci comuni delle Marche, con artisti da tutta Italia e oltre.

Dettagli evento

Giovedì 31 luglio 2025

Ore 21:30 – 23:30

Piazza Risorgimento, Amandola (FM)

Ingresso libero

Recapiti per informazioni: Tel. 0736 840731

E-mail: turismo.amandola@gmail.com

Info: www.amandola.info

Il concerto è a INGRESSO LIBERO