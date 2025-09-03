Civitanova Vintage Market, il 6 e 7 settembre 2025 l’ottava edizione

Sul Lungomare Piermanni torna Civitanova Vintage Market sabato e domenica dalle 17.00 alle 24.00. Ingresso libero

CIVITANOVA MARCHE – Torna uno degli appuntamenti più amati dagli appassionati del retrò e dello stile senza tempo: l’8ª edizione del Civitanova Vintage Market, in programma sabato 6 e domenica 7 settembre nella nuova e suggestiva cornice del Lungomare Piermanni di Civitanova Marche (MC). Un evento a ingresso libero, aperto dalle 17:00 alle 24:00, che promette di trasformare il lungomare in un affascinante viaggio nel passato.

Organizzato dalla società Brandozzi, da oltre trent’anni punto di riferimento nelle fiere vintage e antiquariato, e realizzato con il Patrocinio del Comune di Civitanova Marche, il market rappresenta ormai un appuntamento fisso per curiosi, collezionisti e professionisti del settore.

Tra gli stand sarà possibile trovare:

Abbigliamento e accessori d’epoca

Arredi vintage e design industriale

Oggettistica da collezione, vinili, libri e memorabilia retrò

Ogni oggetto vintage ha una storia da raccontare

Che si tratti di un cappotto anni ’60, di una sedia di design anni ’70 o di un vinile raro, il vintage affascina perché unisce stile, sostenibilità e autenticità. Non a caso, secondo recenti trend nel mondo della moda e dell’arredo, il vintage è sempre più scelto da chi desidera esprimere la propria personalità e fare scelte di consumo più consapevoli.

La cultura del vintage è infatti in forte crescita: secondo dati recenti, il mercato globale del second hand è destinato a superare il fast fashion entro il 2030, spinto da una nuova generazione di consumatori attenti all’ambiente e desiderosi di distinguersi. Le piattaforme online e i social hanno rilanciato il fascino del passato, ma è nei mercatini come il Civitanova Vintage Market che si vive l’esperienza vera: quella del contatto diretto, della scoperta, della rarità.

Un weekend tra musica, colori e atmosfere retrò, con l’orizzonte del mare a fare da sfondo a un evento che non è solo shopping, ma cultura, riciclo creativo e lifestyle.

Dove: Lungomare Piermanni, Civitanova Marche

Quando: Sabato 6 e domenica 7 settembre 2025

Orario: Dalle 17:00 alle 24:00

Ingresso libero