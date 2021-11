Civitanova, il 25 novembre al Teatro Rossini “La Prima Volta” di Paolo Conticini

CIVITANOVA MARCHE – Giovedì 25 novembre 2021, alle ore 21.15, al Teatro Rossini di Civitanova Marche, Paolo Conticini andrà in scena con il divertente spettacolo “La prima volta”.

Gli bastano una chitarra e i ricordi, le storie e le canzoni che hanno lasciato traccia nella sua vita per confermare le sue doti di artista.

Paolo Conticini legge, canta e racconta un po’ di sé: la famiglia, gli studi, i suoi primi lavori, poi l’incontro con Christian De Sica che gli dà la possibilità di esprimersi come attore… è solo l’inizio di un percorso artistico in continua evoluzione, ricco di soddisfazioni nel cinema, in tv e in teatro.

Paolo Conticini – La prima volta

Produzione:Good Mood

Regia:Luigi Russo

Autore:Paolo Conticini, Luigi Russo

Protagonista:Paolo Conticini