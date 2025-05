AscoliPicenoFestival a Primavera, recital di Gianluca Luisi

Domenica 25 maggio, nell’Auditorium “Emidio Neroni”, un affascinante viaggio tra grandi compositori con un super virtuoso del pianoforte

ASCOLI PICENO – I veri virtuosi del pianoforte costituiscono una cerchia piuttosto ristretta. Gianluca Luisi, 55 anni, nato a Pescara, docente nel Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro, è certamente uno di questi pochi “eletti” ed è un’occasione imperdibile poterlo ascoltare in recital domenica prossima 25 maggio, inizio alle ore 18, nell’auditorium “Emidio Neroni” di Ascoli per l’appuntamento di primavera organizzato dall’associazione ascolipicenofestival odv in collaborazione, come sempre, con Comune di Ascoli, Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli, Regione Marche e Camera di Commercio delle Marche.

“Apf a primavera” è una tappa di avvicinamento al Festival, firmato dal direttore artistico violoncellista Giuliano De Angelis, che quest’anno si svolge dal 5 ottobre al 30 novembre con la partecipazione di musicisti come sempre di grande livello.

Il recital di Luisi è un affascinante viaggio tra grandi compositori. Ingresso gratuito per i soci Apf 202, per i non soci 10 euro, studenti 5. Gianluca Luisi esegue musiche di Bach (Suite in sol maggiore BMW 816), Schubert (Wanderer Fantasie D 760), Chopin (Ballata n. 1, Scherzo n. 21, Walzer op. 64 n. 21 e Polacca Eroica op 53) e Liszt (Sonetto del Petrarca n. 104). Al termine del recita aperitivo con le tipicità enogastronomiche dei produttori Cia Agricoltori Italiani.

Gianluca Luisi

è considerato dalla critica internazionale uno dei migliori pianisti italiani di oggi. I suoi concerti ottengono un grande consenso di pubblico in ogni parte del mondo. Si è esibisce nelle sale più prestigiose. Si è diplomato con il massimo dei voti e lode al Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro sotto la guida del maestro Franco Scala e si è perfezionato all’Accademia di Imola “Incontri col Maestro. E’ risultato vincitore di numerosi concorsi tra cui il primo premio del 4° Concorso Internazionale J. S. Bach di Saarbrucken-Wurtzburg , Germania, ed è stato acclamato dalla critica tedesca come un nuovo interprete di J.S.Bach.

Il pianista ha effettuato 28 registrazioni discografiche per varie etichette. Ha collaborato con Orchestre internazionali come l’Orchestra Filarmonica di Francoforte, la Form ( Orchestra Filarmonica Marchigiana), l’Orchestra del San Carlo di Napoli, la Shanghai Philarmonic, l’Orchestra Sinfonica di Dubrovnik, l’Orchestra Sinfonica Rossini, la Kasugay Orchestra (Giappone) e tante altre. Il suo repertorio è vasto e spazia da Bach ai contemporanei. E’ stato invitato in giuria al prestigioso concorso Tschaikowsky per giovani pianisti dove è risultato vincitore anche il cinese Lang Lang .

Ha insegnato presso l’Accademia di Imola “Incontri col Maestro”, presso l’Accademia Musicale Pescarese, l’Accademia Pianistica delle Marche di Recanati corsi di alto perfezionamento, la Engadine Sommer Academy di Samedan a San Moritz , presso il Conservatorio Umberto Giordano di Foggia ed ora a Pesaro. Ha tenuto corsi di perfezionamento in alcune importanti università americane.

Per i soci Apf è possibile ritirare in anticipo i biglietti gratuiti presso la sede all’interno dell’Istituto musicale “G. Spontini” come è anche possibile iscriversi o rinnovare l’adesione ad ascolipicenofestival 2025. I soci, oltre all’ingresso gratuito per il concerto di domenica potranno ottenere l’abbonamento al Festival con la riduzione del 30% o il biglietto singolo ridotto.

“Aderire ad ascolipicenofestival – sottolinea l’associazione musicale – vuol dire soprattutto sostenere un progetto di volontariato che da quasi 30 anni contribuisce a mantenere alto il livello della cultura musicale nel territorio”.

Info 3338791607.