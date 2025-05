Ascoli, “Aldo Sergiacomi – un artista nel Piceno”: il 6 giugno primo appuntamento

L’iniziative rientra nell’ambito della quarta edizione di “Percorsi culturali piceni” a cura di U.S. Acli Marche Aps

ASCOLI PICENO – Prenderà il via il 6 Giugno, l’iniziativa “Aldo Sergiacomi – un artista nel Piceno” a cura di Unione Sportiva Acli Marche Aps.

Si tratta della quarta edizione del progetto “Percorsi culturali piceni” che è risultata una delle vincitrici dell’avviso della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno – “Manifestazioni ed eventi culturali 2025”.

“Aldo Sergiacomi – un artista nel Piceno” permetterà di conoscere meglio la storia e le opere di uno scultore di grande talento, definito dall’Arcivescovo di Loreto, Mons. Loris Capovilla, “un artigiano del bello”.

Opere di Sergiacomi sono presenti in tanti comuni del Piceno come ad esempio Appignano del Tronto, Ascoli Piceno, Folignano, Force, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Offida, San Benedetto del Tronto e Spinetoli.

Il progetto “Aldo Sergiacomi – un artista nel Piceno”, sostenuto con un contributo da Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, prevede anche la collaborazione dell’APS Sorda Picena, dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi Ascoli/Fermo, degli Ambiti sociali territoriali XXI, XXII e XXIII al fine di favorire anche la partecipazione di persone di varie fasce della popolazione, assicurando anche in alcuni casi il Servizio di interpretariato della Lingua Italiana dei segni.

Tra le 437 persone coinvolte (con oltre 600 presenze registrate) nell’edizione 2024 della manifestazione, infatti, sono state presenti alcune categorie fragili della popolazione come 15 persone sorde, come 27 Over 75 e come 48 giovani.

Per la realizzazione dei vari eventi viene garantita anche la collaborazione dei comuni di Monsampolo del Tronto, Massignano, Spinetoli, Appignano del Tronto, Offida, Grottammare, Force e San Benedetto del Tronto.

Importante anche la collaborazione di una rete di enti del terzo settore come U.S. Acli provinciale Ascoli Piceno/Fermo Aps, Delta – Odv, Fondazione Lavoroperlapersona Ets, Asd Obiettivo Benessere Aps e Asd Aps Centro Iniziative Giovani.

Il programma del progetto prevede la realizzazione di 10 iniziative della durata ognuna di circa 2 ore con visite guidate in comuni dove sono presenti opere di Aldo Sergiacomi che saranno le protagoniste dei vari eventi, insieme a siti culturali, storici e architettonici dei luoghi che ospitano le manifestazioni.

Il primo appuntamento con “Aldo Sergiacomi – un artista nel Piceno” è previsto per venerdì 6 Giugno alle ore 21 con raduno davanti alla sede Acli di via 3 Ottobre 9 di Ascoli Piceno.

L’opera di Aldo Sergiacomi di cui si parlerà è il portale della chiesa del Cuore Immacolato di Maria. A seguire si svolgerà un percorso cittadino con guida turistica abilitata.

La partecipazione ai vari eventi è gratuita e non sono previsti costi di iscrizione, adesione e/o tesseramento né quote di ingresso alle strutture visitate.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa si possono consultare la pagina Facebook Unione Sportiva Acli Marche e il sito www.usaclimarche.com oppure inviare un messaggio al numero 3442229927.