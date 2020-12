Ancona, screening di massa anti Covid: dal 18 dicembre al Palaindoor

ANCONA – Fervono i preparativi al Palaindoor per lo screening anti Covid di vaste proporzioni che comincerà domani, venerdì 18 dicembre, organizzato dalla Regione Marche con la collaborazione del Comune di Ancona, dell’Asur e di FIDAL Marche che ha messo a disposizione la struttura dal 18 al 30 dicembre, con l’esclusione dei giorni delle Festività, il 24, 25 e 26 dicembre. L’Asur sta organizzando 20 postazioni all’interno della struttura, grande abbastanza per essere divisa in zone diverse per l’accoglienza, la misurazione della febbre, per lo svolgimento dei test e per l’attesa.

Possono fare il tampone rapido tutti i residenti e i soggiornanti stabilmente in città per motivi di lavoro o di studio, non i pendolari o chi viene ad Ancona occasionalmente. Dopo il capoluogo regionale, sarà il turno dei capoluoghi provinciali e degli altri Comuni.

L’orario è dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.30

Per prenotare il tampone la modalità è online, attraverso il sito del Comune di Ancona o telefonicamente ai numeri 071 2223089 – 2223071 – 222 2112-2222303-2222934 dalle 8 alle 19 anche nei festivi.

Una navetta dedicata con percorso Piazza Cavour-Piazza Ugo Bassi – Palaindoor sarà istituita nei giorni dei tamponi.