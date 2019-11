Ancona, Digital Support: presentazione terza edizione

Lunedì 4 novembre, presso la Facoltà di Economia “G. Fuà” dell’Università Politecnica delle Marche, ci sarà anche la consegna degli attestati ai partecipanti che hanno terminato il corso

ANCONA – 26 settimane di formazione, che tengono insieme lezioni teoriche con docenti esperti, manager di grandi imprese e professionisti del settore e un inserimento in azienda, per costruire e mettere in pratica un vero e proprio piano di marketing digitale, grazie all’assistenza di tutor di grande spessore e a un contributo di Fondazione Marche per co-finanziare gli investimenti pubblicitari.

Ripartirà a Fabriano per la fine di novembre Digital Support, il progetto formativo che la Fondazione Aristide Merloni e la Fondazione Marche hanno lanciato in collaborazione con il Dipartimento di Management delll’Università Politecnica delle Marche e la LUISS Business School, e che è ormai arrivato alla sua terza edizione.

Lunedì 4 novembre, alle ore 15.00, presso la Facoltà di Economia “G. Fuà” dell’Università Politecnica delle Marche, ci sarà la consegna degli attestati ai partecipanti che hanno terminano la seconda edizione del corso “Digital Support” e il lancio della terza edizione.

Un programma completo, che vuole preparare i futuri digital manager delle piccole e medie imprese marchigiane e una nuova leva di liberi professionisti esperti di promozione digitale: si spazia dai social alla pubblicità online, dallo studio dei motori di ricerca all’analisi dei dati, dai sistemi gestionali all’e-commerce. Nel programma di studio, previsto anche un inquadramento generale sul marketing, con esercitazioni pratiche e pitch, e l’approfondimento delle materie più aziendali, dal controllo di gestione alla finanza, per aiutare i futuri manager e professionisti ad ancorare le loro strategie ai budget e all’andamento dell’azienda, e a valutare con rigore le proprie performance.

Il Bando è un’opportunità importante, che si rivolge sia a laureati in discipline economiche e ingegneristiche che in materie umanistiche, sociali e di design, per completare la propria formazione con un approccio pratico al marketing digitale. La classe di docenti è di altissimo profilo: rispettando il taglio estremamente pratico del corso, unirà ai docenti della Politecnica delle Marche manager selezionati di grandi aziende marchigiane e della LUISS Business School, e professionisti affermati: al termine delle lezioni, i corsisti entreranno nelle aziende del territorio, e assistiti da tutor esperti analizzeranno punti di forza e debolezza, necessità e opportunità delle imprese, per costruire un piano di marketing digitale.

Altro elemento unico del corso, la possibilità di implementare concretamente i loro progetti: Fondazione Marche metterà infatti a disposizione un piccolo contributo per co-finanziare i progetti di investimento previsti dai corsisti, dandogli la possibilità di gestire un budget, valutare i risultati e portare un beneficio reale, operativo alle aziende di inserimento.

Grazie al contributo di Fondazione Marche e Fondazione Aristide Merloni, la partecipazione al percorso formativo Digital Support è gratuita. Le lezioni si svolgeranno a Fabriano dalla fine di novembre 2019 alla fine di febbraio 2020, per proseguire poi con l’inserimento in azienda e l’orientamento. Il progetto è un’iniziativa della Fondazione Aristide Merloni, che opera dagli anni ‘60 per promuovere l’imprenditorialità nelle Marche e per studiare le tendenze dell’economia marchigiana, e della Fondazione Marche, attiva nel sostegno alla nascita e alla crescita di startup innovative. Digital Support si svolge in collaborazione con il Dipartimento di Management dell’Università Politecnica delle Marche e con la LUISS Business School, e ha il patrocinio della Società Italiana di Marketing.

Candidatura al progetto sul sito della Fondazione Aristide Merloni: www.fondazione-merloni.it/digital-support-2019 .