Al via oggi il Genga Music Festival 2025,

Il Festival si apre stasera e prosegue domani 1 maggio e 2 maggio tra musica, spettacoli, animazioni e sapori nel Castello di Genga

GENGA – Al via la terza edizione del Genga Music Festival 2025, nella magica cornice del Castello di Genga, sul meraviglioso paesaggio del Parco naturale della Gola della Rossa e Frasassi.

Il Festival promosso dal Comune di Genga e dalle Grotte di Frasassi, organizzato dell‘Associazione Culturale Vintage, animerà il lungo week end della Festa della Repubblica e sarà un imperdibile occasione per vivere giornate all’insegna della musica, del cibo e del divertimento in mezzo alla bellezza della natura e dell’arte del territorio.

Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, il Genga Music Festival stupirà ancora una volta i presenti con il suo ricco programma di eventi tra le suggestive location all’interno delle storiche mura del castello, vero e proprio gioiello medioevale. La piazza antistante il palazzo comunale si trasformerà in un palcoscenico di dj set, live performances e intrattenimenti per tutte le età, mentre piazza San Clemente sarà animata da un’incredibile selezione di truck food e beverage, che offriranno deliziosi percorsi enogastronomici e degustazioni di piatti tipici locali.

“Con gioia apriamo le porte del nostro splendido castello per il lungo weekend di festa con il Genga Music Festival, un evento che celebra con la musica la cultura e la bellezza del nostro territorio – ha dichiarato il sindaco di Genga, Marco Filipponi – Un’occasione per visitare le nostre famose magnificenze naturalistiche ed artistiche e per assaporare le prelibatezze enogastronomiche locali che raccontano la tradizione e la passione della comunità nell’atmosfera del Festival. Invitiamo tutti i cittadini, visitatori e turisti presenti nell’area a partecipare e a condividere con noi queste giornate di festa”.

Un’ opportunità per visitare le favolose Grotte di Frasassi tra le più grandi e affascinanti al mondo e i numerosi itinerari di arte e cultura del territorio incastonati tra le montagne tra cui il tempio neoclassico attribuito al Valadier, l’eremo di Santa Maria Infra Saxa e la maestosa abbazia di San Vittore delle Chiuse.

PROGRAMMA

Si parte oggi sabato 31 maggio con street food, animazioni, live band e aperitivi. Il pre-serata si apre con il DJ set di Fabien Pizar; alle ore 21 l’appuntamento è con la finale di Champions League nel maxischermo appositamente allestito; alle ore 22:30: Lady Ross Vodkalist presenterà in anteprima il nuovo format “Sarà perché ti amo”, a seguire balli in piazza sotto stelle con il DJ set di Fabien Pizar.

Domenica 1° giugno il Festival si apre alle ore 12 con street food, animazioni, live band e aperitivi; alle ore 21 l’appuntamento è con le lezioni gratuite di balli anni ’40/’50 Boogie Woogie/Swing; alle ore 22:30 ritorna a grande richiesta il party “Nostalgia ’90” con Alex F, uno spettacolo per ballare e per divertirsi sulle note delle indimenticabili musiche degli anni ’90 con ballerine, mascotte, gadgets ed effetti speciali, a seguire DJ set di Fabien Pizar e Alex F.

Lunedì 2 giugno poi street food, animazioni, spettacoli e aperitivi per festeggiare insieme la Festa della Repubblica Italiana.

Inoltre è disponibile per il pubblico del Festival un servizio navetta gratuito dal Campo Sportivo Comunale della località Piagge del Prete e da Pontebovesecco.