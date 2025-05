“Z Chalet On Tour”, il 31 maggio a San Severino Marche

Piazza del Popolo si trasformerà in una pista da ballo a cielo aperto con DJ Set di Francesco Cangiotti e Mattia Lancioni, animato dalla voce di Giusi Minnozzi

SAN SEVERINO MARCHE – La Città di San Severino Marche si prepara ad accogliere l’estate 2025 con una serata che promette di animare piazza del Popolo. L’appuntamento è per sabato 31 maggio, a partire dalle ore 22 e fino alle 2 di notte, con “Z Chalet On Tour”.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune, metterà insieme musica e divertimento e sarà parte del più ampio progetto “Summer On Tour – Not Just A Deer”.

La serata sarà all’insegna del ritmo e dell’energia grazie a un coinvolgente dj set che vedrà protagonisti Francesco Cangiotti e Mattia Lancioni. A dare la propria voce, animando il pubblico con la sua energia, sarà poi la talentuosa Giusi Minnozzi.

“Z Chalet On Tour” si presenta come un’occasione unica per i giovani di San Severino Marche, ma non solo, per vivere un momento di svago e condivisione all’aperto, in una delle piazze più suggestive del centro Italia. L’iniziativa riflette l’impegno dell’Amministrazione comunale nel promuovere eventi che valorizzino il territorio e offrano opportunità di aggregazione e divertimento soprattutto per i giovani.