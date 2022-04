“www.scampamorte.com” al Teatro Piermarini di Matelica

Il 10 aprile prossimo l’Associazione teatrale Dieci Donne Mamme Matte di Camerino presenterà la divertente commedia in due atti di Italo Conti

MATELICA – Domenica 10 aprile 2022 alle ore 17.30, nell’ambito della seconda edizione della rassegna “Dialetto a teatro”, al Teatro Piermarini di Matelica le Dieci Donne Mamme Matte presentano la commedia in due atti di Italo Conti “www.scampamorte.com”.

Lo spettacolo rappresenta il secondo appuntamento teatrale dopo la commedia del 3 aprile e quella in programma il 24 aprile, e dopo il convegno “Il nostro antico dialetto – tra passato e futuro” ospitato nello stesso Teatro il 27 marzo.

La compagnia di Camerino, reduce dal successo ottenuto sabato scorso al Teatro Feronia di San Severino Marche, ritorna sul palcoscenico per regalare al pubblico due ore di risate con l’inossidabile Fortunato Scampamorte, titolare dell’omonima agenzia di pompe funebri.

Felice Agonia, fidanzato di sua figlia Addolorata, è fissato con la tecnologia ed è deciso a modernizzare la storica attività di famiglia, non senza contrasti con il futuro suocero. Tra bilance elettroniche, metri laser, pin e pos il lavoro deve comunque andare avanti e tutto lo staff, Anselmo compreso, è pronto a dar seguito alle ultime volontà espresse dal cavaliere Onofrio Del Corno, che lascia l’affranta moglie Adalgisa e la sorella Matilde. Ma nella storia fanno irruzione anche due postini particolari, Venere e Umberto, quest’ultimo amico molto, ma molto intimo della vedova inconsolabile.

Una commedia esilarante, irriverente… da morire dal ridere con Francesco Mariotti, Mauro Sebastiani, Donatella Pazzelli, Massimo Marchetti, Massimo Urlietti, Loredana Ottavini, Daniela Calcinelli, Rossella Marsili e Paolo Romagnoli, regia di Alberto Pepe, trucco e parrucco a cura di Patrizia Pupilli, suggeritrice Clara Papa, luci e suoni di Cesare Casoni e Giuseppe Rivelli.

Ingresso unico € 7,00.

Informazioni e prenotazioni al 373 8683790.