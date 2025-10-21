“Mattei: l’incastro imperfetto” va in scena a Matelica

Il 26 ottobre, al Teatro Piermarini, la Fondazione Mattei di Matelica presenta “Mattei: l’incastro imperfetto”, spettacolo teatrale dedicato alla figura di Enrico Mattei

MATELICA – La Fondazione Enrico Mattei di Matelica è lieta di presentare lo spettacolo teatrale “Mattei: l’incastro imperfetto”, in programma sabato 26 ottobre 2025 presso il Teatro Piermarini di Matelica, con inizio alle ore 21.15.

L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti.

Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo – Teatranti Tra Tanti, è scritto e diretto da Alessandro Martorelli, che ne è anche interprete insieme ad Antonio Pellegrini, Alessandro Scafati e Alberto Santucci. Le musiche originali sono di Giuseppe Morgante, le scenografie di Mardin Nazad.

“Mattei: l’incastro perfetto”

è un intenso legal thriller ambientato il 27 ottobre 1962, giorno della misteriosa caduta dell’aereo dell’ENI. In un’atmosfera sospesa e carica di tensione, Enrico Mattei e i suoi compagni di volo attendono notizie dal procuratore Mania, deciso a far luce sull’accaduto nonostante le pressioni per archiviare il caso.

Attraverso dialoghi serrati e un’accurata ricostruzione storica, lo spettacolo esplora la vita, le relazioni e la complessità di un uomo che ha segnato profondamente la storia economica e politica dell’Italia del dopoguerra, lasciando aperta la domanda: chi aveva interesse a uccidere Enrico Mattei?

Con questa iniziativa, la Fondazione Enrico Mattei di Matelica conferma il proprio impegno nella promozione della memoria e dei valori che hanno ispirato l’azione e la visione di Enrico Mattei: innovazione, indipendenza energetica e responsabilità sociale.

L’evento rappresenta un’occasione di riflessione e approfondimento aperta alla cittadinanza, con l’obiettivo di mantenere viva la testimonianza di una delle figure più significative del Novecento italiano.

Teatro Piermarini – Matelica

Sabato 26 ottobre 2025 – ore 21.15

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Per informazioni:

3341067921