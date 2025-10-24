Valfornace, proseguono i lavori di recupero del palazzo municipale

VALFORNACE – Prosegue la ricostruzione del Palazzo municipale di Valfornace, uno dei simboli della rinascita del comune nato dalla fusione di Fiordimonte e Pievebovigliana dopo il sisma del 2016. Con il decreto n. 951 del 22 ottobre 2025, il Commissario Straordinario alla Ricostruzione ha disposto il trasferimento di 824.865,07 euro all’Ufficio Speciale Ricostruzione Marche, pari al 50% della spesa autorizzata per l’intervento, finanziato nell’ambito dell’Ordinanza Speciale n. 5 del 2021 e dell’Ordinanza Speciale n. 72 del 2024.

Il contributo complessivo per il recupero del Palazzo comunale ammonta a 3.940.000 euro,

di cui 184.410,59 euro a valere sul Conto Termico. Il contratto d’appalto con la ditta aggiudicataria è stato sottoscritto il 24 marzo 2025 e i lavori sono stati consegnati definitivamente il 22 settembre 2025.Il trasferimento delle risorse, disposto ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n. 161 del 2023, segue la verifica dell’USR sulla regolarità della documentazione tecnica e contabile e sull’avanzamento della spesa. La copertura finanziaria è garantita dalla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario, con

successivo accredito alla contabilità speciale del Vice Commissario Regione Marche.

Il Palazzo municipale, dichiarato di interesse storico-artistico, tornerà a essere la sede degli uffici comunali e punto di riferimento per la comunità locale. L’intervento, in corso di realizzazione, rientra tra le opere pubbliche prioritarie del cratere sismico finanziate con le

Ordinanze Speciali per accelerare i tempi di ricostruzione nei territori più colpiti del Maceratese.

Commenta il commissario al sisma 2016 Guido Castelli: «La ricostruzione delPalazzo municipale di Valfornace è un passaggio significativo nel percorso di rinascita di un territorio che ha saputo reagire unito dopo il terremoto. Restituire la casa comunale significa restituire identità, servizi e dignità istituzionale a una comunità che non ha mai smesso di credere nel proprio futuro. Con questo nuovo trasferimento di risorse diamo continuità a un cantiere che procede secondo cronoprogramma e che rappresenta un modello di collaborazione virtuosa tra la Struttura commissariale, l’Ufficio speciale ricostruzione e il Comune di Valfornace.

Un ringraziamento va all’amministrazione comunale, all’USR e al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli per l’impegno costante e condiviso che rende possibile trasformare le risorse in opere concrete. I lavori proseguono e continueremo a monitorare con attenzione ogni fase dell’intervento, perché il ritorno del municipio nel cuore del paese rappresenta un traguardo fondamentale per la vita della comunità».

Il sindaco di Valfornace, Massimo Citracca, sottolinea come il cantiere stia procedendo in modo regolare e con risultati concreti: «I lavori al Palazzo municipale stanno andando avanti in maniera spedita e contiamo di poterli completare entro il 2027. La ditta sta operando con grande impegno e l’obiettivo è riportare i principali servizi comunali nella sede storica di piazza Vittorio Veneto, in quella che era Pievebovigliana. Parallelamente proseguono anche i lavori nell’ex municipio di Fiordimonte, dove restituiremo alla popolazione uno spazio di aggregazione e condivisione sociale.

È una risposta alla nostra comunità che attende da anni di ritrovare i propri luoghi civici, e per questo ringrazio l’Ufficio speciale ricostruzione, il Commissario Castelli e tutti i dipendenti comunali, che stanno portando avanti un grande lavoro in condizioni non semplici, ancora nei container.

Anche la ricostruzione del nuovo Polo Scolastico “Ugo Betti” procede bene, in questi giorni con il completamento delle armature delle pareti e l’avvio della copertura del tetto. In vista

del nono anniversario del sisma di fine ottobre, questi cantieri rappresentano un segno concreto di speranza e di restituzione del nostro futuro».