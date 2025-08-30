“Una Piazza d’Altri Tempi”, domani a San Severino Marche

“Una Piazza d’Altri Tempi”, la mostra-mercato di antiquariato, hobbistica e artigianato animerà piazza Del Popolo richiamando appassionati e curiosi

SAN SEVERINO MARCHE – Domani, domenica 31 agosto 2025, piazza Del Popolo, luogo simbolo della Città di San Severino Marche, ospita “Una Piazza d’Altri Tempi”, mostra-mercato di antiquariato, hobbistica e artigianato.

L’evento, che viene proposto ogni quinta domenica del mese anche per tutto il 2025, si ripeterà il 30 novembre. Dalla mattina e fino a tarda sera verrà offerta l’opportunità di immergersi in un’atmosfera retrò e scoprire pezzi unici, manufatti artigianali e oggetti da collezione. Bancarelle e stand trasformeranno la storica piazza in un vivace punto d’incontro per appassionati e curiosi.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 338 317 5717 o consultare i canali social “I Mercatini di Carla”.