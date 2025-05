Treia, torna al suo antico splendore il parco di Villa Spada

Dopo mesi di lavori di recupero, il parco, che circonda la storica villa neoclassica, è stato rigenerato con la messa in sicurezza dei percorsi pedonali, la cura del patrimonio arboreo e la valorizzazione della sua biodiversità

TREIA – Uno dei luoghi simbolo della città di Treia, nonchè uno degli spazi verdi più suggestivi e ricchi di fascino delle Marche, torna a splendere grazie all’importante intervento di recupero e valorizzazione.

Con lo stesso, finanziato dal PNRR – Parchi e Giardini Storici, si restituisce alla comunità un luogo di straordinaria bellezza, carico di storia, natura e cultura.

Dopo mesi di interventi accurati, il parco di Villa Spada, che circonda la storica villa neoclassica costruita nel XIX secolo, è stato completamente riportato al suo antico splendore.

Il Progetto

Il progetto dell’importo di 2milioni e 400mila euro ha interessato non solo la messa in sicurezza e il ripristino dei percorsi pedonali, ma anche la cura del patrimonio arboreo, il restauro degli elementi architettonici, la riapertura di visuali panoramiche e la valorizzazione della biodiversità presente.

Si tratta di uno dei più significativi esempi di giardino romantico marchigiano. Il progetto di restauro ha interessato l’intero impianto paesaggistico: sentieri, alberature, visuali prospettiche, elementi architettonici e botanici sono stati riportati alla loro integrità originaria, con attenzione filologica e sostenibilità ambientale. Accanto a questo un progetto di illuminazione studiato appositamente per valorizzarne tutto lo splendore anche di notte.

La soddisfazione del sindaco

«Il parco di Villa Spada è un tesoro paesaggistico e culturale e con questo intervento restituiamo ai cittadini e ai visitatori un luogo unico, dove natura, arte e storia si incontrano in armonia. Un vero patrimonio.

È un risultato che ci riempie d’orgoglio – ha dichiarato il sindaco di Treia, Franco Capponi – perché non si tratta solo del recupero di uno spazio verde, ma della restituzione di un pezzo fondamentale della nostra identità. Villa Spada è simbolo della nostra storia e il suo parco torna a vivere per la città, i visitatori e le future generazioni. Un modello di rigenerazione intelligente e lungimirante che fa bene a un territorio intero: sarà il parco della città».

L’intervento si inserisce nell’ambito della misura del PNRR destinata alla tutela e valorizzazione dei parchi e giardini storici, con l’obiettivo di preservare e rilanciare il patrimonio culturale diffuso nei piccoli centri italiani. In un momento in cui i borghi tornano protagonisti nelle politiche di sviluppo territoriale, il caso di Treia dimostra come investire nella bellezza significhi rafforzare l’identità, il turismo sostenibile e la qualità della vita.

Il Parco di Villa Spada si prepara ora a diventare fulcro di iniziative culturali, attività educative e percorsi turistici slow, in dialogo con la storia, il paesaggio e la vocazione naturale del territorio.

Un grande lavoro, una visione condivisa, un passo concreto verso un futuro che sa custodire il proprio passato.