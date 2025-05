Treia, oggi e domani la Vic Bikepacking

Da Villa Spada alla scoperta del cuore delle Marche: oltre 250 ciclisti per la Vic Bikepacking

l’evento dedicato agli amanti dell’avventura su due ruote

TREIA – Oltre 250 ciclisti, con partenza da Villa Spada, partecipano a Vic Bikepacking (10-11 maggio), il grande evento ideato dall’asd Vic Bikepacking con la collaborazione di Bike Workshop, dedicato al cicloturismo esperienziale nelle Marche meno conosciute, in programma sabato e domenica. La partenza da Villa Spada, con il suo parco storico e la posizione panoramica, proposta proprio dall’Amministrazione comunale, offre ai partecipanti un primo assaggio della bellezza del territorio treiese, segnando l’inizio di un percorso che toccherà anche altri comuni dell’entroterra maceratese.

Vic Bikepacking non è una gara, ma un’avventura collettiva: un invito a pedalare, esplorare e vivere il paesaggio in modo attivo e rispettoso.

L’iniziativa porterà sul territorio ciclisti provenienti da tutta Italia, pronti a esplorare l’entroterra marchigiano lungo percorsi suggestivi, lontani dai circuiti turistici più battuti. L’evento si presenta come un’esperienza di viaggio immersiva e sostenibile, tra natura, cultura e scoperta del paesaggio.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: www.vicbikepacking.com