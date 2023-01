Treia, il 5 febbraio va in scena “La Fattoria degli Animali”

Al Teatro Comunale terzo appuntamento con “Domeniche da Favola”, la stagione di spettacoli per ragazzi e famiglie

TREIA – Domenica 5 febbraio 2023, alle ore 17.00, ingresso in sala dalle ore 16.30, al Teatro Comunale di Treia, per la stagione “Domeniche da Favola”,andrà in scena “La Fattoria degli Animali” della Compagnia Teatro Bertolt Brecht (Formia),una formazione storica del teatro ragazzi italiano, riconosciuta dal MIC- Ministero della Cultura, come compagnia di interesse nazionale.

Lo spettacolo ,che ha debuttato la scorsa settimana, è liberamente ispirato al celeberrimo racconto di George Orwell La Fattoria degli Animali , un romanzo che ha avuto una fortuna straordinaria, letto e tradotto in tutto il mondo, ispirazione nel corso degli anni per cartoon e film. Si tratta di un lavoro divertentissimo, con utilizzo di maschere e pupazzi e un finale aperto.

L’assessore alla Cultura, David Buschittari, invita ancora una il pubblico delle famiglie di Treia e del suo territorio a varcare la soglia di quel bel edificio che è il Teatro Comunale, per vivere insieme la magia dello spettacolo dal vivo, fianco a fianco, grandi e piccoli, perchè sarà un’occasione di divertimento, di cultura, di spettacolo ed anche di formazione.

La stagione di spettacoli per ragazzi e famiglie è promossa dal Comune di Treia con la collaborazione di “Proscenio Teatro Ragazzi”, nell’ambito di TIR-TEATRI IN RETE, il più grande circuito di teatro per bambini, scuole e famiglie, nella parte sud della Regione Marche.

Lo spettacolo ricalca in chiave grottesca e comica la storia del romanzo di George Orwell: in una fattoria la Fattrice sfrutta tutti gli animali per trarne il maggiore profitto.

Il malcontento serpeggia tra di loro e capitanati dal gruppo dei maiali, riescono a cacciare la terribile Fattrice e a prendere il comando della fattoria. Finalmente una nuova stagione aspetta gli animali, vengono riscritte le regole del vivere insieme e le speranze di tutti crescono e fa sognare loro una vita migliore .

Però ben presto le cose cambiano, i maiali, più forti ed intelligenti di tutti , prendono il comando assoluto della fattoria tradendo la fiducia di tutti gli animali, arrivando ad accordarsi con la vecchia fattrice per la vendita dei loro prodotti.

Il finale è a sorpresa e coinvolgerà il giovane pubblico a trovare la soluzione.

A raccontare tutto un asino e una cavalla che ormai vecchi ricordano quella stagione di speranze.Musiche, costumi, pupazzi accompagnano il racconto con la meraviglia che solo il teatro di figura sa donare.

LA FATTORIA

DEGLI ANIMALI

teatro d’attore, pupazzi animati, interazione con il pubblico

età consigliata a partire dai 4 anni

Riduzione di Pompeo Perrone

Regia Maurizio Stammati

Con : Peter Ercolano, Paola Maria Cacace, Maurizio Stammati

Costumi Dora Ricca

Scene Dora Ricca e Luigi Tornincasa

Pupazzi Ada Mirabassi