Sirolo, il 22 dicembre al Teatro Cortesi va in scena Che Genio!

“Che genio!” di Paolo Cappelloni, portato in scena dal Teatro Batuffolo, è una brillante commedia teatrale per tutta la famiglia.Ultimo appuntamento del Festival Marche in Atti della Federazione Italiana Teatro Amatori

SIROLO (AN) – Prosegue a Sirolo il Festival Marche in Atti 2024 per eleggere la migliore compagnia teatrale delle Marche. Domenica 22 dicembre alle ore 18.00 al teatro Cortesi di Sirolo andrà in scena lo spettacolo “Che genio!” di Paolo Cappelloni portato in scena dal Teatro Batuffolo. Sul palco gli interpreti Alba Amatista, Cristina Benvenuti, Carmine Varo, Alessio Zaffini.

Lo spettacolo.

Non capita a tutti di avere la chance di incontrare un Genio, un vero Genio al quale poter chiedere di esaudire anche soltanto alcuni desideri. Sarebbe una bella fortuna! Avendo la possibilità di incontrarne uno, cosa si potrebbe chiedere ad un Genio? I desideri vanno ben ponderati… Fortunato, un uomo qualunque, che conduce una vita come tante altre, d’improvviso ha questa magica opportunità e cerca il modo migliore per approfittarne. Ma non tutti i Geni sono uguali, soprattutto, non tutti escono da una lampada dorata…Si tratterà davvero di fortuna?

La premiazione di Marche in Atti 2024 si terrà domenica 29 Dicembre con lo spettacolo di Massimo Macchini.

Lo spettacolo è l’ultimo dei sei spettacoli dell’edizione 2024 di Marche in Atti, kermesse regionale realizzata sotto il patrocinio della Regione Marche e del Comune di Sirolo (AN), che proseguirà con la serata conclusiva del Festival si terrà invece domenica 29 dicembre alle 18:00, con lo spettacolo di Massimo Macchini “Scena muta” e a seguire la premiazione delle compagnie in gara che tra i vari premi, decreterà l’accesso alla fase nazionale del Gran Premio Nazionale della FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori) alla Compagnia vincitrice.

Info e prenotazioni 3293944326.