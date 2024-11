Marche in Atti, nuovo appuntamento con il teatro amatoriale a Sirolo

Al teatro Cortesi, il 9 novembre, il festival Marche in Atti presenta “Attori travolti da un insolito destino in un gelido inverno” della compagnia Teatro dei Superpoteri

SIROLO (AN) – Continuano al teatro Cortesi di Sirolo gli spettacoli di teatro amatoriale con le compagnie che si contenderanno il primo posto del Festival Marche in Atti, rassegna organizzata dalla Fita Marche con il patrocinio della Regione Marche e del Comune di Sirolo e che eleggerà la compagnia che rappresenterà le Marche al Gran Premio Nazionale della FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori).

Sabato 9 novembre alle ore 21:00 la compagnia “il Teatro dei Superpoteri” metterà in scena al teatro Cortesi di Sirolo lo spettacolo “Attori travolti da un insolito destino in un gelido inverno”.

A spiegare lo spettacolo è Victor Carlo Vitale, che ne ha curato la drammaturgia e la regia: “Amleto è un argomento complicato. Ci sono quelli per cui rappresenta quanto di più noioso e sciocco offrano il teatro e il mestiere dell’attore; per altri invece può rappresentare una delle più commoventi e straordinarie esperienze che si possano vivere in teatro. Dunque, lo spettacolo guarda con modo ironico ad entrambe le idee: quella in cui gli attori si rapportano ad Amleto come se rappresentasse lo zenith assoluto della loro esperienza artistica e anche quella in cui, se recitano male, può diventare veramente comico”.

Sul palco Ida Angelici, Laura Bonicalzi, Michele Cerioni, Sabina Cingolani, Monia Frapiccini, Patrizia Gabbanelli, Giorgio Guardabassi, Stefania Salvi, Marco Tubaldi e Alessandro Poeta.

I prossimi spettacoli

Il calendario di Marche in Atti proseguirà sabato 16 novembre alle ore 21:00 con la compagnia Recremisi che presenta “I volti dell’acqua”. Domenica 1° dicembre alle ore 18:00 La Compagnia VI luglio presenterà invece “L’Ereditiera” e domenica 22 dicembre il Teatro Batuffolo proporrà “Che genio”. La serata conclusiva del Festival si terrà domenica 29 dicembre alle 18:00 con lo spettacolo di Massimo Macchini “Scena muta” e a seguire la premiazione delle compagnie in gara che tra i vari premi, decreterà l’accesso alla fase nazionale del Gran Premio Nazionale della FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori) alla Compagnia vincitrice.

Info e prenotazioni 3293944326.