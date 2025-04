Civitanova Marche, furti d’auto: arrestate 4 persone

A una quinta persona è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono tutti giovani residenti nel comune di Cerignola

CIVITANOVA MARCHE – I Carabinieri della Compagnia di Civitanova Marche, coadiuvati dai militari del Comando Provinciale di Foggia, nelle prime ore della mattinata hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Macerata, arrestando quattro persone e sottoponendo una quinta alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, tutte residenti nel comune di Cerignola (FG), ritenute responsabili del furto di due autovetture, avvenuto nel luglio 2024, nei comuni di Macerata e Ancona.

I Fatti

Le indagini, condotte dai Carabinieri delle Stazioni di Montecosaro e Civitanova Marche, coadiuvate dal Nucleo Operativo, hanno avuto inizio lo scorso mese di luglio, quando una pattuglia di militari, intercettò di notte, nel comune di Montecosaro, due vetture, un’Audi A1 e una Ford Fiesta, che non si fermarono all’alt. Ne nacque un inseguimento, al termine del quale i malfattori abbandonarono i veicoli in campagna, dandosi alla fuga a piedi. L’Audi risultò essere stata appena rubata nel comune di Macerata, mentre la Ford Fiesta, da successive analisi, risultò essere contraffatta nel numero di telaio e nella targa, essendo stata rubata, alcune settimane prima in Ancona.

Le ricerche avviate dai militari, consentirono di individuare nelle prime ore del mattino, presso la stazione ferroviaria di Civitanova Marche, i presunti responsabili: cinque giovani originari di Cerignola, di età compresa tra i 20 e 30 anni, con precedenti penali.

Sulle autovetture oggetto di furto furono rinvenuti arnesi da scasso e strumenti elettronici funzionali al furto di autoveicoli. Inoltre, le impronte digitali di alcuni di essi risultarono compatibili con quelle rinvenute nei veicoli rubati.

Tali risultanze investigative, avvalorate dall’analisi delle telecamere di videosorveglianza e delle celle telefoniche dei cellulari in uso agli indagati, sono state pienamente condivise dall’Autorità Giudiziaria, portando all’emissione da parte del GIP di Macerata, dei provvedimenti cautelari. Gli indagati sono stati tutti raggiunti, nelle prime ore dell’alba, presso le rispettive abitazioni, dai militari della Compagnia di Civitanova Marche, coadiuvati dai colleghi del Comando Provinciale di Foggia.

Per quattro di essi è stata applicata la misura degli arresti domiciliari, mentre per un quinto soggetto è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono in corso indagini al fine di verificare se gli indagati, possano essere coinvolti in ulteriori episodi delittuosi verificatisi sul territorio.