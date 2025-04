San Severino Marche, torna l’escape room all’aperto “La Bomba”

SAN SEVERINO MARCHE – Dopo il grande successo ottenuto da ottobre a gennaio, torna l’escape room all’aperto “La Bomba”. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale settempedana con il coinvolgimento in prima persona dell’assessore al Turismo, Michela Pezzanesi, ha riscosso grandissima partecipazione attirando curiosi da tutta la regione e cittadini di tutte le età.

Dal 12 aprile il centro storico di San Severino Marche tornerà a trasformarsi in uno scenario immersivo di gioco, con indizi, prove di logica e colpi di scena distribuiti tra i luoghi più iconici del centro storico.

L’escape room “La Bomba” non è solo un gioco, ma un’esperienza coinvolgente che unisce adrenalina, cultura e scoperta del territorio. I partecipanti, organizzati in piccoli gruppi, dovranno collaborare per risolvere enigmi e “disinnescare” la bomba virtuale in 90 minuti, accompagnati da una guida misteriosa… rigorosamente in maschera.

L’attività, che si è già affermata come una delle più originali proposte di intrattenimento outdoor nelle Marche, riparte grazie alla forte richiesta da parte del pubblico e all’entusiasmo degli stessi partecipanti delle scorse edizioni.

Escape City Italia invita tutti a partecipare a questa nuova stagione di gioco, con l’obiettivo di vivere la città da un punto di vista diverso: giocando, esplorando e divertendosi in sicurezza. Le prenotazioni sono aperte.

Per informazioni e prenotazioni: escapecityitalia.it web o contatti Escape City Italia : 328 3749956 – 3517144426