San Severino Marche: sequestrate piante di cannabis e denunciato 34enne

SAN SEVERINO MARCHE (MC) – Nell’ambito delle costanti e capillari attività di monitoraggio e contrasto del fenomeno dello spaccio e della detenzione di sostanze stupefacenti, condotte su tutto il territorio di competenza per garantire la sicurezza della cittadinanza, i Carabinieri della Stazione di San Severino Marche hanno portato a termine un mirato servizio investigativo.

A conclusione degli accertamenti, i militari dell’Arma hanno denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria un 34enne del luogo per la violazione dell’articolo 73 del D.P.R. 309/90. L’operazione è scattata a seguito di una perquisizione personale e domiciliare eseguita presso l’abitazione dell’uomo. Nel corso del controllo, i Carabinieri hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro due piante di cannabis indica, dell’altezza di circa 80 centimetri e del peso complessivo di 650 grammi, già caratterizzate da infiorescenze mature pronti per il raccolto.

Tutto il materiale rinvenuto è stato assunto in carico ed è in attesa di essere versato presso il competente Ufficio Corpi di Reato. L’Autorità Giudiziaria è stata prontamente informata dalla Stazione di San Severino Marche, che procede con gli adempimenti del caso.