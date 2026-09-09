“Quando meno te lo aspetti. Il destino di un passo” in scena a San Severino

Il 12 settembre in piazza del Popolo il saggio spettacolo della F.A. Team Academy

SAN SEVERINO MARCHE – La suggestiva cornice di piazza del Popolo a San Severino Marche si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla danza e alle arti performative: sabato prossimo (12 settembre), con inizio alle ore 21, andrà in scena “Quando meno te lo aspetti – Il destino di un passo”, il nuovo e coinvolgente saggio-spettacolo curato dalla scuola di danza F.A. Team Academy.

L’evento proporrà un racconto scenico ed emozionante incentrato sulla storia di un giovane protagonista che, varcando per errore la porta di una sala da ballo, vede trasformarsi una giornata qualunque nell’inizio di un viaggio inaspettato. Un percorso narrativo fatto di musica, ritmi travolgenti, cadute e rinascita, capace di mettere in discussione ogni certezza e di guidarlo alla scoperta del valore universale della danza e delle relazioni umane.

La serata vedrà sul palco un ricchissimo cast di allievi e ballerini della F.A. Team Academy, pronti a dare vita a una serie di esibizioni corali e assoli che spazieranno tra molteplici stili e discipline terpsicoree, dai balli di coppia alle coreografie moderne e urbane.