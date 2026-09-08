San Severino Marche: inaugurati i rinnovati campi al Tennis Club di via Campo Fiera

SAN SEVERINO MARCHE – Taglio del nastro ufficiale e grande festa al Tennis Club di via Campo Fiera per l’inaugurazione dei campi 1 e 2, recentemente oggetto di un importante intervento di riqualificazione e ammodernamento portato avanti dall’Amministrazione comunale settempedana.

Alla cerimonia d’inaugurazione hanno preso parte il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, il vice sindaco Jacopo Orlandani e l’assessore comunale allo Sport, Paolo Paoloni. Ad accoglierli il presidente del Tennis Club, Andrea Tacchi, insieme ai membri del direttivo, ai tecnici e all’intero staff di collaboratori del circolo.

Gli interventi eseguiti sui campi 1 e 2 hanno previsto il completo rifacimento e l’efficientamento delle superfici di gioco, rendendo gli impianti ancora più performanti, moderni e sicuri per atleti e appassionati. L’opera si inserisce nel quadro di un piano di valorizzazione complessivo della struttura sportiva cittadina, finanziato con un investimento di circa 70 mila euro supportato da un mutuo agevolato dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale che ha visto anche il rinnovo del campo sintetico numero 3, completando così la riqualificazione dell’intero polo tennistico di via Campo Fiera.

“Un importante passo avanti per il circolo, un segnale concreto di collaborazione con l’Amministrazione locale che ci rende orgogliosi del lavoro svolto” – hanno sottolineato con soddisfazione i dirigenti del Tennis Club durante il momento inaugurale.

“Con la riconsegna dei campi 1 e 2 completamente rinnovati restituiamo alla città e a tutti gli amanti del tennis una struttura all’avanguardia, sicura e funzionale – ha dichiarato il sindaco, Rosa Piermattei –. La collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la dirigenza del Tennis Club ha dimostrato ancora una volta come il lavoro di squadra possa portare a risultati straordinari per la crescita sociale e sportiva di San Severino Marche. Investire nello sport significa investire nel benessere dei nostri giovani e della comunità intera”.

L’evento ha fatto da cornice ideale alla conclusione della 15esima edizione del Memorial “Luigi Gheroni”, storico appuntamento del circolo settempedano. Ad aggiudicarsi il trofeo di quest’anno è stato Matteo Magnaterra del Circolo Tennis Guzzini di Recanati, che si è imposto in finale su Federico Armellin al termine di un match intenso e combattuto, capace di regalare grande spettacolo e momenti di alto livello agonistico al numeroso pubblico presente sugli spalti.