Nuovo campus scolastico di Tolentino: sopralluogo nel cantiere

TOLENTINO – Il nuovo campus scolastico di Tolentino prende sempre più forma e, con l’avanzamento dei lavori, diventa ogni giorno più concreta la prospettiva di avere in città un polo scolastico moderno, innovativo e all’altezza delle esigenze delle nuove generazioni.

Questa mattina si è svolto un sopralluogo nel cantiere alla presenza del Commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli e del Presidente della Provincia Alessandro Gentilucci che hanno potuto verificare da vicino lo stato di avanzamento di un intervento destinato a rappresentare uno dei più importanti investimenti per il futuro della comunità scolastica e dell’intero territorio.

Completate le fondazioni, nel rispetto del cronoprogramma, sono quasi ultimati anche i lavori relativi struttura prefabbricata in cemento armato destinata a formare l’ossatura del corpo centrale dell’edificio, quella che poi ospiterà i licei cittadini. Presenti al sopralluogo anche il sindaco Mauro Sclavi, il sottosegretario Silvia Luconi, i progettisti e i responsabili della ditta che sta eseguendo l’opera.

Dichiarazioni

“Vedere il cantiere avanzare e il campus prendere forma – sottolinea il presidente Gentilucci – significa vedere concretizzarsi un progetto nel quale abbiamo creduto fortemente e che rappresenta un investimento importante non soltanto per Tolentino, ma per tutto il territorio. Stiamo costruendo una scuola che dovrà essere innanzitutto un luogo sicuro, moderno e accogliente per i nostri ragazzi, ma anche una struttura capace di rispondere alle sfide del futuro, grazie all’innovazione, all’efficienza energetica e a elevati standard di sicurezza.

Voglio rivolgere un ringraziamento particolare al commissario Castelli, che sta seguendo da vicino tutta la realizzazione dell’opera e che, anche in questa occasione, ha dimostrato concretamente la sua attenzione e la sua vicinanza a Tolentino e a tutto il nostro territorio. La sua presenza costante e il suo impegno rappresentano un elemento importante per accompagnare un intervento di questa portata fino al suo completamento”.

“La ricostruzione va più veloce dei dati e delle classificazioni.

Qualche settimana fa alcune realtà avevano inserito il campus di Tolentino tra le cosiddette “opere fantasma”: oggi possiamo dire con chiarezza che quest’opera non è affatto sparita dai radar della ricostruzione – aggiunge il Commissario Castelli -. Lo dimostra il cantiere in piena operatività che abbiamo visitato oggi e l’avanzamento concreto dei lavori.

In un anno sono stati eseguiti interventi per circa 7 milioni di euro sui 31 milioni complessivamente previsti per un’opera strategica per Tolentino e per l’intero territorio. Il nuovo campus sarà una realtà scolastica all’avanguardia, destinata a diventare un fiore all’occhiello per le Marche, offrendo agli studenti una struttura moderna, sicura e adeguata alle esigenze della comunità.

Ringrazio il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, l’Ufficio Speciale Ricostruzione, il presidente della Provincia di Macerata Alessandro Gentilucci e l’amministrazione comunale di Tolentino, con il sindaco Mauro Sclavi, per il lavoro portato avanti e la collaborazione che sta consentendo di trasformare la ricostruzione in opere concrete”.

Nella costruzione del nuovo campus particolare attenzione è stata riservata all’innovazione tecnologica. L’opera sarà infatti realizzata adottando la tecnologia BIM (Building Information Modeling), che consentirà una gestione integrata ed efficiente di tutte le fasi progettuali e costruttive, favorendo una maggiore qualità, controllo e sostenibilità nella realizzazione e nella successiva gestione del complesso.

Grande spazio è stato inoltre dedicato all’efficientamento energetico, all’innovazione e alla sicurezza.

Il nuovo campus sarà dotato di un tetto green a invarianza idraulica e di un sistema di raffreddamento a soffitto, soluzioni progettuali orientate alla sostenibilità e al comfort degli ambienti. La struttura sarà inoltre realizzata in classe IV di sicurezza, caratteristica che la renderà una struttura pubblica strategica e altamente performante sotto il profilo della resilienza.

“Il sopralluogo di questa mattina ha messo in evidenza che la crescita del cantiere è continua e costante – ha concluso il sindaco Sclavi –. La presenza del Commissario alla ricostruzione Guido Castelli è sempre motivo di orgoglio per tutti noi, così come del presidente Gentilucci che ha presieduto la nostra visita nell’area delle scuole. Siamo orgogliosi di quello che sta succedendo e il cambio di passo è notevole, siamo passati effettivamente alla fase verticale.

Come ho detto in un’intervista l’uomo non governa il tempo, però speriamo che il cronoprogramma che era stato annunciato e, cioè vedere il primo risultato nel 2027, possa essere veramente colto. Un vivo ringraziamento alla ditta e a coloro che sono attenti alla piena funzionalità della ditta, quindi, all’Ufficio Ricostruzione, al senatore Castelli, al presidente Gentilucci con il quale molto frequentemente ci sentiamo e che si è messo al lavoro in maniera alacre”.