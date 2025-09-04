A San Severino il 9 e 10 settembre gli interventi di disinfestazione

SAN SEVERINO MARCHE – Il Comune di San Severino Marche informa la cittadinanza che nei giorni 9 e 10 settembre, a partire dalle ore 01:00 di notte, verranno eseguiti interventi di disinfestazione sul territorio.

I servizi di disinfestazione riguarderanno sia il capoluogo che le frazioni. L’intervento è finalizzato a contrastare la proliferazione di zanzare, mosche e altri insetti molesti, migliorando così le condizioni igienico-sanitarie e la qualità della vita dei residenti.

Per avvisare i cittadini in modo tempestivo e diretto, prima dell’inizio delle operazioni, verrà diffuso un avviso tramite fonica nelle zone interessate.

Si raccomanda alla popolazione di adottare le seguenti precauzioni durante e subito dopo gli interventi: tenere chiuse porte e finestre, ritirare la biancheria stesa e coprire eventuali panni o oggetti all’esterno, rimuovere o coprire giocattoli e ciotole di animali domestici lasciati all’aperto, evitare di lasciare alimenti scoperti.

L’Amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione.